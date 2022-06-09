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    • Güncel
    • 09.06.2022 21:13
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    • 09.06.2022 21:40
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    CHP'li Atilla Sertel'in 'Padişah' provokasyonu elinde patladı! Göz göre göre yalan söyledi...

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) iftira, algı ve kara propagandalarla yürüttüğü siyaset bir kez daha elinde patladı. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in camında 'Son Padişah RTE' yazılı bir aracın Meclis'e girdiği yönündeki iddiası, TBMM Genel Sekreterliği tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada aracın, Meclise girmeden nizamiye noktasından çıkış yapmasının sağlandığını bildirildi. Sertel'in fotoğrafını çektiği aracın birkaç saniye sonra kapıdan alınmadığını gördüğü halde provokasyona soyunması tepkiyle karşılandı.

    CHP’li Sertel’in provokasyonu elinde patladı

    CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in TBMM'ye üzerinde "son padişah RTE" yazan bir aracın girdiği iddiasının üzerine yapılan incelemelerde aracın meclise alınmadığı ve kapıdan geri döndüğü tespit edildi.


    O anların kamera kayıtları da ortaya çıktı.



    OLAYIN GERÇEK DIŞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Sertel'in yaptığı bir paylaşımda "Meclis'e Atatürk baskılı tişörtle insanları almıyorlar. Ama arka camına 'Son Padişah RTE' yazan İsveç plakalı araç Meclis'e rahatlıkla girebiliyor" ifadeleri ve sözünü ettiği olayın gerçek dışı olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

    Sertel'in paylaşımında yer alan ve camında bu yazının yer aldığı araçla ilgili yapılan incelemelerde TBMM'ye alınmadığı tespit edildi.



    KAMERA KAYITLARI ORTADA
    Kamera kayıtlarının da ortaya çıktığı olayla ilgili aracın meclise alınmadığı ve girişten geri çevrildiği görülüyor. Aracın aynı zamanda yabancı plakalı olduğu ve kurallar gereği zaten TBMM'ye giremediği de belirtildi.



        SERTEL ARACIN TBMM'YE ALINMADIĞINI GÖRDÜĞÜ HALDE PROVOKE ETTİ
        Ortaya çıkan görüntüler sonrasında CHP'li milletvekili Atila Sertel'in fotoğrafını çektiği aracın birkaç saniye sonra kapıdan alınmadığını gördüğü halde bu paylaşımı yapması tepki çekti.



        GENEL SEKRETERLİKTEN AÇIKLAMA
        TBMM Genel Sekreterliği, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in sosyal medya hesabından yaptığı "Bugün Meclis kapısından çıkarken bir araç gördüm ve fotoğrafını çektim. Camında, 'Son Padişah RTE' yazıyordu ve plakası özeldi. Meclise üzerinde Atatürk resmi bulunan tişört ile girmek yasak ama padişahlığını ilan ettikleri RTE yazısı ile girmek serbest. Bugünler geçecek." paylaşımı üzerine yazılı açıklamada bulundu.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Sayın milletvekilinin paylaşımında konu ettiği araç, 8 Haziran 2022 günü Dikmen nizamiye araç giriş noktasına gelmiş, sürücüsüne, yabancı plakalı araçla ve ziyaretçi olarak kayıtsız içeriye giremeyeceği bildirilerek aracın nizamiye noktasından çıkış yapması sağlanmıştır. Güvenlik kamerası kayıtlarında, sayın milletvekilinin de söz konusu aracın Meclise girmediğini gördüğü anlaşılmaktadır."
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