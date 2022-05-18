Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT' iddialarına tepki: Yalanla yatıyor yalanla kalkıyorsun

Algı siyasetini benimseyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta SADAT'ın (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) önüne giderek çeşitli iddialarda bulundu.

KILIÇDAROĞLU BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Kılıçdaroğlu "SADAT bir paramiliter kuruluştur. Seçimin güvenliği sarsılırsa sorumlusu burasıdır." iddiasında bulundu. Algılarını sürdüren Kılıçdaroğlu "Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT'tır. Erdoğan'a sormak isterim, sen bu kuruluşu niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın?" ifadeleriyle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SADAT TEPKİSİ: BU YALANLARIN TUTMAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT' iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Hiçbir alakam olmadığı halde, bizim kullandığımız bir darbeci kuruluş olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay Kemal ne dersen de, sen sabahtan akşama yalanla yatıyor, yalanla kalkıyorsun. Hiçbir zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık." ifadelerini kullandı.