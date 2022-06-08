THY yine zirvede! Üst üste 5'inci kez en değerli seçildi

Brand Finance, 2022 yılına ilişkin Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100 çalışmasını tamamladı. Listede ilk sırayı THY aldı. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi Türk Hava Yolları'nın Türkiye'nin en değerli markası olduğu ve marka değerinin de 1,6 milyar dolar olarak belirlendiği aktarıldı. Küresel havacılık endüstrisini sarsan kovid-19 salgınının etkilerine rağmen hem gökyüzünde hem de markalar arasında güçlü bir duruş gösteren THY'nin geçen yıllardaki yerini koruyarak üst üste beşinci kez bu unvana layık görülmesi önemli bir başarı olarak göze çarptığı kaydedildi.