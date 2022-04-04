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    • 04.04.2022 06:59
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    • 04.04.2022 07:18
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    Firari Can Dündar'dan Hablemitoğlu suikastının faili Bozkır'a kirli teklif: İftiraya ortak ol sığınma hakkını al

    Firari Can Dündar’ın, Necip Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır’a, “Türkiye, terör örgütlerine silah gönderiyor” yönünde tanıklık yapması karşılığında “Almanya’dan siyasi sığınma” garantisi verdiği ortaya çıktı. Ancak Bozkır'ın MİT tarafından Türkiye'ye getirilmesi ile plan suya düştü.

    İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
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    Suriye'ye yardım götüren MİT TIR'larını haberleştirerek, fotoğraflarını Cumhuriyet gazetesinde yayınlayan Can Dündar'ın, Necip Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır'la da firari olduğu dönemde görüştüğü ortaya çıktı.

    Ukrayna'da MİT tarafından yakalanan Bozkır'ın, firari olduğu dönemde yaptığı görüşmelerle ilgili hazırlanan istihbarat raporuna ulaşıldı. Buna göre Bozkır, Ukraynalı avukatı Roman Borisevic aracılığıyla siyasi bir ortam oluşturmak için Ukrayna gazetesine yalan haber yaptırdı.

    Haberle birlikte MİT TIR'ları davası firari sanığı gazeteci Can Dündar, Bozkır'la iletişim kurmak istedi. Dündar, Bozkır'ın Ukrayna'da yargılandığı duruşmaya gönderdiği Markus isimli kuryesi ile Ocak 2021'de Türkçe "Seninle görüşmek istiyorum" yazılı notuyla görüşme talebini iletti. Bozkır, mahkeme çıkışında her türlü yardım sözü verilerek internetten Can Dündar ile görüştürüldü.

        ŞARTI İHANET
        Görüşmede Dündar'ın, Bozkır'a Almanya'da siyasi sığınma garantisi verdiği, bunun şartı olarak kendisinin hazırladığı, "Türkiye'nin Suriye ve Libya ülkelerine yasal olmayan yollardan silah gönderdiğini" anlatan belgeseline destek vermesi olduğunu söyledi.

        PLANI MİT SUYA DÜŞÜRDÜ
        Ancak Bozkır'ın MİT tarafından Türkiye'ye getirilmesi ile plan suya düştü. Sabah'ta yer alan habere göre, Dündar'ın MİT TIR'ları davasını tartışmalı hale getirerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılatmak olduğu öğrenildi.

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        İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
        Haberler Güncel Firari Can Dündar'dan Hablemitoğlu suikastının faili Bozkır'a kirli teklif: İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
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