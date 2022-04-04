Firari Can Dündar'dan Hablemitoğlu suikastının faili Bozkır'a kirli teklif: İftiraya ortak ol sığınma hakkını al

Ukrayna'da MİT tarafından yakalanan Bozkır'ın, firari olduğu dönemde yaptığı görüşmelerle ilgili hazırlanan istihbarat raporuna ulaşıldı. Buna göre Bozkır, Ukraynalı avukatı Roman Borisevic aracılığıyla siyasi bir ortam oluşturmak için Ukrayna gazetesine yalan haber yaptırdı.