Firari Can Dündar'dan Hablemitoğlu suikastının faili Bozkır'a kirli teklif: İftiraya ortak ol sığınma hakkını al

Haberle birlikte MİT TIR'ları davası firari sanığı gazeteci Can Dündar, Bozkır'la iletişim kurmak istedi. Dündar, Bozkır'ın Ukrayna'da yargılandığı duruşmaya gönderdiği Markus isimli kuryesi ile Ocak 2021'de Türkçe "Seninle görüşmek istiyorum" yazılı notuyla görüşme talebini iletti. Bozkır, mahkeme çıkışında her türlü yardım sözü verilerek internetten Can Dündar ile görüştürüldü.