Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.05.2022 11:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2022 11:38
    ABONE OL

    TSK'dan Ege'de güç gösterisi! Efes 2022 nefes kesecek

    Türk Silahlı Kuvvetleri, Ege bölgesindeki en büyük birleşik müşterek tatbikat hazırlığını sürdürüyor. 10 bini aşkın personelin katılacağı Efes 2022 Tatbikatı'na 37 ülkeden binin üzerinde personel katılacak.

    TSK’dan Ege’de güç gösterisi! Dosta güven düşmana korku

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes 2022'de, İtalya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan unsurlarının yanı sıra ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterler, obüsler ve zırhlı araçlarla bir çıkarma gemisi de görev alacak.

    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022'nin birinci safhası "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı"nın ardından 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi.

    Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikat, haziranın ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti ile sona erecek.

    Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan Efes 2022'de TSK unsurları ile toplam 10 binden fazla personelin yer alması planlanıyor.

    Tatbikata 2016'da 8, 2018'de 20 ülke katılırken, bu yıl 37 ülkenin katılacağı Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliği taşıyor.

        SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ FAALİYETLERİNİ 20'DEN FAZLA ÜLKE TAKİP EDECEK
        İtalyan fırkateyni, Libya Deniz Kuvvetlerine ait hücum botun yanı sıra birçok unsurun görev alacağı tatbikatta ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı Ch-53 helikopterleri, obüsler, zırhlı araçlar ve bir çıkarma gemisi de yer alacak.

        Tatbikatta, jenerik senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekatı icra edilecek, hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulacak.

        Özel Kuvvet Harekatı'nın da yapılacağı Efes 2022'de, gemiden hedefe manevra, havadan ikmal, muharebe arama kurtarma, meskun mahal yetenekleri de sergilenecek.

        Tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini 20'den fazla ülkeden savunma bakanları, genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanlarının takip etmesi bekleniyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ucuz konut müjdesi! Konut arsaları satışa çıkıyor
        Haberler Güncel TSK'dan Ege'de güç gösterisi! Efes 2022 nefes kesecek
            SON DAKİKA