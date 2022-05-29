TSK'dan Ege'de güç gösterisi! Efes 2022 nefes kesecek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes 2022'de, İtalya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan unsurlarının yanı sıra ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterler, obüsler ve zırhlı araçlarla bir çıkarma gemisi de görev alacak.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022'nin birinci safhası "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı"nın ardından 20 Mayıs'ta fiili safhaya geçildi.
Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ndeki tatbikat, haziranın ikinci haftası yapılacak Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti ile sona erecek.
Tatbikata 37 ülkeden binden fazla yabancı personel katılacak. Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikat olma özelliği taşıyan Efes 2022'de TSK unsurları ile toplam 10 binden fazla personelin yer alması planlanıyor.
Tatbikata 2016'da 8, 2018'de 20 ülke katılırken, bu yıl 37 ülkenin katılacağı Efes 2022, tarihinin en geniş katılımlı tatbikatı olma özelliği taşıyor.