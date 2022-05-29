TSK'dan Ege'de güç gösterisi! Efes 2022 nefes kesecek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ege Bölgesi'ndeki en büyük birleşik müşterek tatbikatı Efes 2022'de, İtalya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Pakistan, Arnavutluk, Kazakistan, Kırgızistan unsurlarının yanı sıra ABD Silahlı Kuvvetlerine bağlı helikopterler, obüsler ve zırhlı araçlarla bir çıkarma gemisi de görev alacak.