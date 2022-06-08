İçişleri Bakanlığı ülkesine gönderilen Afganistan uyruklu kaçak göçmen sayısını açıkladı!

Ocak ayından itibaren 11 bin 646'sı 66 charter seferiyle, 6 bin 610'u tarifeli olmak üzere toplam 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine geri gönderildiği duyuruldu.

Afganistan uyruklu kaçak göçmeler charter seferleri ve tarifeli uçaklarla ülkelerine sınır dışı ediliyor. Yılbaşından bu yana 18 bin 256 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ülkesine gönderildi.

Kolluk birimlerince düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin denetimler tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye, düzensiz göçle mücadelesini kaynak ülkede başlayan ve yine kaynak ülkede son bulan bir stratejiyle yürütüyor.

Türkiye Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar dahilinde düzensiz göçmenler charter seferler ve tarifeli uçuşlarla ülkelerine gönderiliyor.

YAKALANAN AFGANİSTAN UYRUKLU KAÇAK GÖÇMENLER GÖNDERİLDİ

İstanbul ile Iğdır'da 7 Haziran tarihinde gerçekleşen 2 charter seferiyle 452 ve İstanbul Havalimanından tarifeli sefer ile Yalova'da yakalanan kaçak göçmenlerin de bulunduğu 178 kişi ile birlikte bir günde toplam 630 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine sınır dışı edildi.

Yalova'da 4 Haziran tarihinde Yalova-Altınova ilçesi Tavşanlı Beldesi İstanbul-İzmir otoyolunda bir kamyon içerisinde araçtan inerek kaçmaya çalışan 37 yabancı göçmen yakalandı. Yalova Valiliğince işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 Haziran tarihinde İstanbul Tuzla Geri Gönderme Merkezine sınır dışı edilmek üzere sevk edildi.