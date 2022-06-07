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    • 07.06.2022 19:04
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    Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında kritik temas! Bakan Akar, Şoygu ile görüştü: Suriye'de terör varlığı kabul edilemez

    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'nin kuzeyindeki son durumu görüştü. Bölgedeki istikrarı bozmaya yönelik her türlü eyleme gereken cevabın verileceğinin vurgulandığı görüşmede Suriye'de terörist varlığının kabul edilemez olduğunun altı çizildi. Öte yandan iki Bakan, gıda krizi hususunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerine de konuştu.

    Türkiye ile Rusya arasında kritik temas!

    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

    İki mevkidaş görüşmede, Ukrayna ve Suriye başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularını ele aldı.

    Görüşmede, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi ve gittikçe kötüleşen insani durumun iyileştirilmesi için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemi vurguladı.

    Öte yandan gıda krizi hususunda tahıl, ayçiçeği ve diğer tarım ürünlerinin güvenli nakli konusunda alınabilecek tedbirler üzerinde duruldu,

    İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edildi.

    SURİYE'NİN KUZEYİ DE ELE ALINDI
    Bölgede sağlanan istikrarı bozmaya yönelik artan eylemlere karşı gereken cevabın verileceği, bölgede terörist varlığının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

    Bu konuda daha önce varılan mutabakatlara uyulması gereği hatırlatıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye ile Rusya arasında kritik temas! Bakan Akar, Şoygu ile görüştü: Suriye'de terör varlığı kabul edilemez
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