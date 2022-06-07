Başkan Erdoğan'dan Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu mesajı: Büyük davaların iki güzel adamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölüm yıl dönümleri nedeniyle andı.
Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı anma mesajında, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/tvZMGalGa2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2022