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    • 07.06.2022 18:14
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    Başkan Erdoğan'dan Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu mesajı: Büyük davaların iki güzel adamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nun ölüm yıl dönümleri nedeniyle anma mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında  "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı" ifadelerini kullandı.

    Büyük davaların iki güzel adamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şair Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölüm yıl dönümleri nedeniyle andı.



    Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı anma mesajında, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.



    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
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