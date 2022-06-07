Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.06.2022 19:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.06.2022 19:21
    ABONE OL

    Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA'dan gurur veren gösteri: Batman'dan havalandı İzmir Seferihisar'daki hedefi kusursuzca vurdu

    Türkiye savunma alanında etkili adımlar atmaya devam ediyor. Ülkemizin yerli ve milli gururlarından olan BAYRAKTAR AKINCI TİHA Batman'dan havalanarak İzmir Seferihisar'da düzenlenen en büyük planlı tatbikat olan Efes-2022’de hedefi tam isabetle vurdu. O anlar saniye sanie kaydedildi.

    AKINCI TİHA’dan gurur veren gösteri

    Türkiye'nin en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'de görev üstlenen Akıncı TİHA'nın, Batman'daki üssünden kalkarak İzmir'deki hedefi tam isabetle vururken, Karabağ savaşlarında etkin rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA ise tatbikat alanında bulunan Savunma Sanayi Sergisinde boy gösterdi.

    AKINCI TİHA İSE İLK KEZ FİİLEN TATBİKATTA YER ALDI


    Türkiye'nin en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ederken, tatbikat alanında kurulan Savunma Sanayi Sergisi de Türk savunma teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

        Bayraktar TB2 SİHA, sergi alanındaki stantta yerini alırken, Akıncı TİHA ise ilk kez fiilen tatbikatta yer aldı.

        Şuana kadar güvenlik güçlerine 6 adet teslim edilen Akıncı'nın, Batman'daki üssünden kalkarak İzmir'de bulunan tatbikat alanındaki hedefleri Mam-L mini akıllı mühimmat ile tam isabetle vurduğu ifade edildi.

        Operasyonu tamamlayan Akıncı'nın daha sonra başarılı bir şekilde Batman'daki üssüne döndüğü belirtilirken, bugüne kadar 3 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalanan Akıncı'nın ihracına 2023'ten itibaren başlanması bekleniyor.

            SEYİR FÜZESİ ÇAKIR DA BOY GÖSTERDİ
            Sergide; kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır da boy gösterdi. Son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri için yeni bir güç çarpanı olacağı ifade edilen füzenin milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'da kullanılması hedefleniyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

            KIZILELMA'DA KULLANILACAK
            Çakır'ın turbojet motorlu bir seyir füzesi olduğunu anlatan Roketsan yetkilisi Korhan Alpan, geliştirme aşamasında olan Kızılema'da bu füzenin kullanılmasını heyecanla beklediklerini söyledi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Etnospor
            Haberler Güncel Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA'dan gurur veren gösteri: Batman'dan havalandı İzmir Seferihisar'daki hedefi kusursuzca vurdu
                SON DAKİKA