Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA'dan gurur veren gösteri: Batman'dan havalandı İzmir Seferihisar'daki hedefi kusursuzca vurdu

Türkiye'nin en büyük planlı tatbikatı Efes-2022'de görev üstlenen Akıncı TİHA'nın, Batman'daki üssünden kalkarak İzmir'deki hedefi tam isabetle vururken, Karabağ savaşlarında etkin rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA ise tatbikat alanında bulunan Savunma Sanayi Sergisinde boy gösterdi.
AKINCI TİHA İSE İLK KEZ FİİLEN TATBİKATTA YER ALDI
Türkiye'nin en büyük planlı tatbikatı olan Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ederken, tatbikat alanında kurulan Savunma Sanayi Sergisi de Türk savunma teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.