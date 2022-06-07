Türkiye'nin gururu AKINCI TİHA'dan gurur veren gösteri: Batman'dan havalandı İzmir Seferihisar'daki hedefi kusursuzca vurdu

SEYİR FÜZESİ ÇAKIR DA BOY GÖSTERDİ

Sergide; kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır da boy gösterdi. Son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri için yeni bir güç çarpanı olacağı ifade edilen füzenin milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'da kullanılması hedefleniyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.