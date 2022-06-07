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    • 07.06.2022 10:13
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    • 07.06.2022 10:39
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    LGS'de iptal edilen soru var mı? Kaç öğretmen 3600 ek göstergeden yararlanacak? Bakan Özer'den flaş açıklamalar

    Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özer, hafta sonu yapılan LGS sınavında iptal edilen soru olmadığını açıkladı. Kabine sonrası Başkan Erdoğan tarafından yapılan 3600 ek gösterge açıklamasıyla ilgili de konuşan Bakan Özer, düzenlemeden kaç öğretmenin yararlanacağını açıkladı.

    LGS’de iptal edilen soru var mı? Açıklama geldi

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" dedi.

    LGS'DE YANLIŞ SORU YOK
    Özer, "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok" bilgisini paylaştı.

    ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE
    Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 3600 ek gösterge konusunda Bakan Özer, "60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak" dedi.

    ATAMA MÜJDESİ
    Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel LGS'de iptal edilen soru var mı? Kaç öğretmen 3600 ek göstergeden yararlanacak? Bakan Özer'den flaş açıklamalar
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