LGS'de iptal edilen soru var mı? Kaç öğretmen 3600 ek göstergeden yararlanacak? Bakan Özer'den flaş açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" dedi.

LGS'DE YANLIŞ SORU YOK

Özer, "LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok" bilgisini paylaştı.

ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE

Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 3600 ek gösterge konusunda Bakan Özer, "60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında da emekli öğretmenimiz, yani yaklaşık 470 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanacak" dedi.

ATAMA MÜJDESİ

Öğretmen ataması takvimini, hazırlıklar bittiğinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-2023 eğitim-öğretim yılına bu atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz

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