LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME PDF İNDİR! MEB LGS 2022 A kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr

LGS SÖZEL- SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF! LGS 2022 Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce, Matematik ve Fen sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı.LGS 2022 5 Haziran Pazar günü yapıldı. Öğrenciler sınava kendi okullarında girdi. Sınava girilecek bina, sıra numarası gibi bilgiler e-Okul sisteminden duyuruldu. 1. oturum 50 soruluk sözel alandan oluştu ve 75 dakika sürdü. Bu sınav 10.45'te sona erdi. 45 dakikalık ara sonrasında ise 2. oturuma geçildi. 2. oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluştı ve 80 dakika sürdü. Bu sınav da 12.50'de sona erdi. İşte MEB LGS 2022 A kitapçığı soruları ve cevapları meb.gov.tr...