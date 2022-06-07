SON DAKİKA: Milli İHA Anka'ya yerli mühimmat: Kuzgun ve Şimşek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında üretim ve geliştirme çalışmaları sürdürülen hava platformları ve maketlerini sergiledi. TUSAŞ'ın bir süredir üzerinde çalıştığı süpersonik insansız hava aracı da ilk kez EFES-2022'de vitrine çıktı.

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, AA muhabirine, bugüne kadar envantere 36 Anka teslim ettiklerini ve 120 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.