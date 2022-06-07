SON DAKİKA: Milli İHA Anka'ya yerli mühimmat: Kuzgun ve Şimşek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında üretim ve geliştirme çalışmaları sürdürülen hava platformları ve maketlerini sergiledi. TUSAŞ'ın bir süredir üzerinde çalıştığı süpersonik insansız hava aracı da ilk kez EFES-2022'de vitrine çıktı.
TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, AA muhabirine, bugüne kadar envantere 36 Anka teslim ettiklerini ve 120 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.
İki Anka'nın kabulüyle Tunus ihracatını tamamlayacaklarını belirten Yıldız, Kazakistan'ın Anka'larını da 20 Haziran'da göndereceklerini bildirdi. Yıldız, "Malezya'daki ihale süreci devam ediyor. Kararın açıklanması 1,5 yılı aştı. 12 yarışmacı arasında son 2'ye kaldık. Daha avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Ağustos ayında Anka'nın açıklanacağını umut ediyoruz." dedi.
Anka'nın 1700 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip olduğunu dile getiren Yıldız, aracın otomatik uçtuğunu, iniş takımlarının katlandığını, buzdan ve yıldırımdan korunma sistemleri bulunduğunu, kamera, SAR radarı, sinyal istihbaratı gibi ekipmanlarla görev yaptığını kaydetti.
Yıldız, son olarak SAR radarıyla Anka ve Aksungur'un denizdeki serseri mayınları tespit edebildiğini ortaya koyduklarına dikkati çekerek, denizaltı savunmasında kullanılan ve sonoboy adı verilen mikrofonları yakın zamanda İHA'lardan bırakma ve dinleme yapma görevlerini yerine getireceklerini anlattı.