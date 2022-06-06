SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

Lavrov ve heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanlığı heyetleri ve askeri temsilcilerle bir araya gelmesi bekleniyor.