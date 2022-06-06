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    • 06.06.2022 13:44
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    • 06.06.2022 14:12
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    SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor

    Son dakika haberleri... Rusya'dan Türkiye'ye yarın kritik bir ziyaret gerçekleşecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor. Lavrov, Suriye'ye yeni harekat öncesi Türkiye ziyaretini öne çekti. Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada Lavrov'un 8 Haziran'da Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

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    Son dakika haberleri... Rusya'dan Türkiye'ye yarın kritik bir ziyaret gerçekleşecek.

    TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE HAREKATI ZİYARETİ ÖNE ÇEKTİ
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor. Lavrov, Suriye'ye yeni harekat öncesi Türkiye ziyaretini öne çekti.

    BAKAN ÇAVUŞOĞLU AÇIKLAMIŞTI
    Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz aylarda AA Editör Masası'nda verdiği bilgilere göre 8 Haziran, dünya açısından da önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak.

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşmek için Türkiye'ye gelecek.

    Lavrov ve heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanlığı heyetleri ve askeri temsilcilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

    Görüşmede tankerlerin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna'nın bu konuda yaşadığı endişelerin görüşülmesi de gündemde.

        Çavuşoğlu'nun verdiği bilgilere göre Ukrayna, özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunlarından endişe ederken Rusya ise tahıl tankerlerinin Ukrayna'ya silah taşımasından endişeli.

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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor
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