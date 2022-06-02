Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı gıda krizinde çözüm İstanbul'da!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için arabuluculuk noktasında önemli adımlar atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile son görüşmesinde her iki lidere de Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ve BM ile İstanbul'da bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.
Gıda güvenliği açısından dünyayı yakından ilgilendiren savaş nedeniyle deniz yoluyla ihraç edilemeyen tarım ürünleri konusunda güvenli bir koridor oluşturulması için Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydediyor.