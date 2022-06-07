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    • 08.06.2022 01:19
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    • 08.06.2022 01:28
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    Antalya'da boş araziye dökülen sebzeler sonrası Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı: En ağır idari yaptırım uygulanacak

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yüzlerce kilo sebzenin boş bir araziye dökülmesi Bakanlığı harekete geçirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, görüntüler sonrası inceleme başlatıldığını duyurarak, "Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

    Antalya’daki skandala Bakanlıktan inceleme!

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmaya giden bir kişi, çöpe atılan yüzlerce kilo sebzeyle karşılaştı.

    Ziyan edilen sebzeleri videoya kaydeden vatandaş, "Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin." dedi.

    "EN AĞIR YAPTIRIM UYGULANACAK"
    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, domates ve salatalıkların çöpe döküldüğü paylaşıma ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.



    Bakan Muş, "Sosyal medyada yer alan domates ve salatalıkların çöpe dökülmesi paylaşımı üzerine, Antalya Ticaret İl Müdürlüğümüz ivedi şekilde inceleme başlatmıştır. Vatandaşımızı mağdur etmeye yönelik bir fiilin tespiti durumunda Bakanlığımızca en ağır idari yaptırım uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel Antalya'da boş araziye dökülen sebzeler sonrası Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı: En ağır idari yaptırım uygulanacak
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