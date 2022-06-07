Antalya'da boş araziye dökülen sebzeler sonrası Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı: En ağır idari yaptırım uygulanacak

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmaya giden bir kişi, çöpe atılan yüzlerce kilo sebzeyle karşılaştı.



Ziyan edilen sebzeleri videoya kaydeden vatandaş, "Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin." dedi.