Antalya'da tonlarca sebzenin çöpe dökülmesiyle olayıyla ilgili açıklama





"DAHA ÖNCE FİYAT YÜKSELTMEK İÇİN BU TARZ ŞEYLER YAPILDI"

Daha önce fiyatların yükselmesi için bu tarz olayların yaşandığını bu nedenle olayı araştırdıklarını belirten AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan, "Sosyal medyadaki görüntüleri gördükten sonra görüntüleri incelemeye aldık. Görüntüleri izledikten sonra birçok şey aklımıza geldi. Daha önce fiyatı yükseltmek için bu tarz şeylerin yapıldığını biliyoruz. Böyle bir şey mi yoksa farklı bir şey mi araştırdık. Görüntülerdeki ürünler tamamen mevsim sonu, üretim fazlası olduğunu anladık. Bu mevsimde zararlı böcekler biraz daha fazla oluyor. Bu zararlı böcekler domatese girip domatese zarar veriyor. İhracata da gönderemediğimiz bu ürünler iç tüketimde tüketilmiyor. Dolayısıyla evde kalan mal da halde kalıyor. Halde 150 tane esnafımız var. Orada herkesin beşer onar paket attığını düşünürsek çok fazla yoğunluk oluyor. Ve bir ilaç kalıntısı ile ilgili bir durum var. Tamamı mevsimin getirdiği hemen hemen her yıl bu mevsimlerde olan bir şey" şeklinde konuştu.

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