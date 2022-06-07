Antalya'da tonlarca sebzenin çöpe dökülmesiyle olayıyla ilgili açıklama

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çöp tesisine atılan sebzeler sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Fidan, atılan ürünlerin insan sağlığına zarar verecek durumda olduğunu belirterek, "Yiyebiliyorsa, o ürünleri sofraya koyabiliyorsa memnuniyetle cebimden karşılamak kaydıyla ikram ederim" dedi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmak için dolaşan bir kişi çöp döküm tesisine dökülen sebzeleri fark etti. Sebze fiyatlarının artması amacıyla sağlam ürünlerin çöpe atıldığının iddia edildiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerde sebzeleri gösteren kişi, "Tesadüf olarak gördüğümüz hainliğe gelin bakın. 'Ülkede neden tarım yok? Sebze meyve neden pahalı?' Buyurun bakın. Ben haberci değilim, gazeteci değilim. Normal sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hepsi yeni dökülmüş. Burada tonlarca ürün var. Şu zor günler geçiren vatandaşın hakkını gasp etmek, çalmaktır. Bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın da bir hayra girin" dedi.