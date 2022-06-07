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    • 07.06.2022 22:16
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    Dünyada sayılı Türkiye'de ilk! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastanın kalbine karaciğerde açılan tünel ile ulaşıldı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastanın karaciğerde açılan tünelle kalbe ulaşılarak tedavi edildiğini bildirdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca, bu yöntemin Türkiye'de ilk, dünyada ise sayılı kişilerce uygulandığının altını çizdi.

    Dünyada sayılı Türkiye’de ilk! Bakan Koca duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, "Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk. Bursa Şehir Hastanesinde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi." açıklamasıyla birlikte video paylaştı.



    Videoda Bursa Şehir Hastanesinde görevli hekimler tarafından hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.




    35 yaşındaki hastanın hastaneye nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu belirtilen videoda hekimler şunları kaydetti:

    "Klinikte yapılan tetkiklerde hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Delik, iki kalp kulakçığı arasında var olan bir delik. Bunun klasik olarak tedavisi dünyanın her yerinde, bizim kliniğimizde de kasık damarından girilerek şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklinde uygulanıyor. Bu şekliyle kapattık.



    Radyolojik olarak tetkik ettiğimizde, vücudun ana toplar damarında anormallik olduğunu tespit ettik. Kalbindeki deliği kardiyoloji ekibi klasik yöntemle bu yüzden kapatamadı. Kendi aramızda tartıştığımızda da karaciğeri delerek yapabileceğimizi belirttik. Karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturduk. Bu tünel vasıtasıyla kalpteki delik, kardiyoloji ekibiyle kapatıldı. Daha sonra o tüneli de kanama olmaması açısından elimizdeki özel malzemelerle kapattık ve işlemi komplikasyonsuz, sorunsuz bir şekilde tamamladık."
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    Haberler Güncel Dünyada sayılı Türkiye'de ilk! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastanın kalbine karaciğerde açılan tünel ile ulaşıldı
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