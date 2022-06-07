Dünyada sayılı Türkiye'de ilk! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hastanın kalbine karaciğerde açılan tünel ile ulaşıldı





Videoda Bursa Şehir Hastanesinde görevli hekimler tarafından hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi.









35 yaşındaki hastanın hastaneye nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu belirtilen videoda hekimler şunları kaydetti:

"Klinikte yapılan tetkiklerde hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Delik, iki kalp kulakçığı arasında var olan bir delik. Bunun klasik olarak tedavisi dünyanın her yerinde, bizim kliniğimizde de kasık damarından girilerek şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklinde uygulanıyor. Bu şekliyle kapattık.