CHP'li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal! Ahlaksız sözlerini protesto edenlere el sallayıp dans etti
Son dakika haberleri… Faşist söylem ve uygulamalarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın AK Parti'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri belediye binası önünde protesto edildi. Protesto gösterisini makam odasının penceresinden izleyen Özcan, el sallayarak, dans etti.
02.06.2022 16:40 - Son Güncelleme: 02.06.2022 17:19
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen belediye meclis toplantısı sırasında AK Parti sıralarında oturan meclis üyesi Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" dedi.
Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekti. Yaşananların ardından Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı.
Tanju Özcan'ın sözlerini psikolojik şiddet kabul eden mahkeme, Çınar'ın 'tedbir' talebini kabul etti.
PROTESTOLARA DANS EDEREK EŞLİK ETTİ
Dün gerçekleştirilen protesto gösterilerinin ardından bugün de Hacer Çınar'ın il temsilcisi olduğu Öz Sağlık İş Sendikası protestoda bulundu.