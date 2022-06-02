CHP’li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan’dan yeni skandal! Ahlaksız sözlerini protesto edenlere el sallayıp dans etti

Başkan Özcan'ın bu paylaşımı da tepki çekti. Yaşananların ardından Hacer Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı.