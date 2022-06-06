Kemal Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'na servis ettiği 'MİT TIR'ları belgelerini hangi FETÖ'cüden aldı? Oklar Ekrem Dumanlı'yı gösteriyor...

BAŞKAN ERDOĞAN DA İŞARET ETMİŞTİ: KILIÇDAROĞLU'NUN BAĞLANTISI ÇIKARSA ŞAŞIRMAYIN

Başkan Erdoğan da o dönem CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İçerideki zatla ilgili soruşturma kendisine uzanacak diye korkuyor. İçerideki zatla Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın. 'Buradan çıktım çıktım, çıkmadım açıklamalarda bulunacağım' diyor içerideki zat."

EREN ERDEM DE BÜLENT TEZCAN'DAN BELGE ALDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bülent Tezcan üzerinden Enis Berberoğlu'na gönderdiği belgeler gibi Erem Erdem'e de belgeler gönderdiği biliniyor.

Daha önce 'FETÖ'ye yardım etmek' suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Erdem o dönem verdiği beyanında "Ben CHP'den 25. ve 26. dönem milletvekili olarak TBMM'de görev yaptım. Halen parti meclisi üyesiyim. Milletvekilliğinden önce gazeteci olarak çalıştım. 2014 yılında işsiz olduğum için serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde tam tarihini hatırlamadığım bir ayda CHP Milletvekili Bülent Tezcan, kamuoyunda 'MİT TIR'ları' olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. MİT tırları belgesinin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebiyle hemen Ankara'ya gittim. Kendisiyle CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Daha sonra İstanbul'daki bir adrese kargo yoluyla bana bu belgeler Bülent Tezcan tarafından gönderildi'' ifadelerini kullanmıştı.

PEKİ KILIÇDAROĞLU'NA BELGELERİ KİM VERDİ?

Böylelikle son günlerde yine FETÖ'nün iftiralarıyla TÜRKEN Vakfı'nı hedef alan ve 17-25 Aralık sürecinden itibaren sık sık FETÖ'nün sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu'nun parmağının 2015'teki 'MİT TIR'ları kumpasında da olduğu ortaya çıktı. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye karşı kurulan kumpaslara dahil olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

OKLAR EKREM DUMANLI'YI GÖSTERİYOR

Peki Kemal Kılıçdaroğlu'na bu görüntüleri hangi FETÖ'cü servis etti?

Süreci geriye doğrdu sardırıp okuduğumuz o isim net bir şekilde açığa çıkıyor...

Sürece baktığımızda, 19 Ocak 2014'te Suriye'deki Türkmenlere giden 3 tır, Hatay'da FETÖ operasyonuyla durduruldu. FETÖ, bu kumpasın görüntülerini kaydetmişti. Şubat 2015'te FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

17 Mayıs 2015 tarihinde ise Kılıçdaroğlu, Zaman gazetesini ziyaret edip Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu eski yöneticileri ile bir araya geldi. Bu ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu'na MİT tırları görüntüleri verildi.

Bu toplantıda da yer alan Enis Berberoğlu, daha sonra bu görüntüleri Can Dündar'a servis etti. 29 Mayıs 2015'te ise Firari Can Dündar, görüntüleri Cumhuriyet gazetesinin manşetinden duyurdu.

İhanet süreci kronolojik olarak okunduğunda Kılıçdaroğlu'na görüntüleri Ekrem Dumanlı'nın servis ettiği net bir fotoğraf olarak karşımıza çıkıyor.

İŞTE MİT TIR'LARI KUMPASI VE O SÜREÇ

Devlet içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kurduğu alçak kumpaslardan biri olan MİT TIR'ları olayında, hedef Türkiye'yi teröristlere destek veren bir ülke olarak göstermekti.

FETÖ'cüler tarafından kurulan kumpasın ardından bazı belgeler Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar'a servis edildiği öğrenilmişti.