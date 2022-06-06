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    • 06.06.2022 16:44
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    • 06.06.2022 17:08
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    Kemal Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'na servis ettiği 'MİT TIR'ları belgelerini hangi FETÖ'cüden aldı? Oklar Ekrem Dumanlı'yı gösteriyor...

    CHP'li Mehmet Sevigen, CHP'nin sözcülüğüne soyunduğu FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası ile ilgili gündemi sallayan açıklamalarda bulundu. Sevigen Türkiye'ye kurulmak istenen kumpasa ilişkin belge ve görüntülerin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Enis Berberoğlu'na verildiğini söyledi. Konu gündemdeki sıcaklığını korurken akıllara 'Peki Kemal Kılıçdaroğlu kumpasın belgelerini hangi FETÖ'cüden aldı?' sorusu geldi. İhanet süreci kronolojik olarak okunduğunda Kılıçdaroğlu'na görüntüleri firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı'nın servis ettiği net bir fotoğraf olarak karşımıza çıktı... İşte detaylar....

    takvim.com.tr
    İşte Kılıçdaroğlu’na belgeleri veren FETÖ’cü

    CHP eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen katıldığı televizyon programında CHP'nin sözcülüğüne soyunduğu FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası ile ilgili gündemi sallayan açıklamalarda bulundu.

    FETÖ KUMPASINDA BELGELER KILIÇDAROĞLU'NDAN
    Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen 'adelet yürüyüşü'ne yönelik "Enis Berberoğlu için yapılmadı" diyen Mehmet Sevigen, MİT TIR'ları davasıyla ilgili belgeleri Berberoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun verdiğini ifade etti.

    "KILIÇDAROĞLU ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ ENİS BERBEROĞLU KONUŞMASIN DİYE YAPTI"
    Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü Berberoğlu'nun konuşmaması için yaptığını da sözlerine ekleyen Sevigen şunları söyledi:

    "Kılıçdaroğlu o yürüyüşü Enis Berberoğlu konuşmasın diye yaptı. (Adana'daki MİT tırları belgelerini) Enis Berberoğlu'na kim verdi? Kemal Bey götürdü o belgeyi verdi... Kemal Bey, o yürüyüşü Enis Berberoğlu hapishanede konuşmasın diye yaptı. Bülent Tezcan'a vermişti... Bülent Tezcan da götürmüş (Enis Berberoğlu'na) vermiş. Bunu bilmeyen yok ki... Ama nereden, nasıl aldınız... Bir insan kendi ülkesini şikayet eder mi?"

    BAŞKAN ERDOĞAN DA İŞARET ETMİŞTİ: KILIÇDAROĞLU'NUN BAĞLANTISI ÇIKARSA ŞAŞIRMAYIN
    Başkan Erdoğan da o dönem CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın" demiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

    "İçerideki zatla ilgili soruşturma kendisine uzanacak diye korkuyor. İçerideki zatla Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşırmayın. 'Buradan çıktım çıktım, çıkmadım açıklamalarda bulunacağım' diyor içerideki zat."

    EREN ERDEM DE BÜLENT TEZCAN'DAN BELGE ALDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bülent Tezcan üzerinden Enis Berberoğlu'na gönderdiği belgeler gibi Erem Erdem'e de belgeler gönderdiği biliniyor.

    Daha önce 'FETÖ'ye yardım etmek' suçunu işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Erdem o dönem verdiği beyanında "Ben CHP'den 25. ve 26. dönem milletvekili olarak TBMM'de görev yaptım. Halen parti meclisi üyesiyim. Milletvekilliğinden önce gazeteci olarak çalıştım. 2014 yılında işsiz olduğum için serbest gazeteci olarak çalıştığım dönemde tam tarihini hatırlamadığım bir ayda CHP Milletvekili Bülent Tezcan, kamuoyunda 'MİT TIR'ları' olarak bilinen olayla ilgili televizyonda basın açıklaması yapıyordu. MİT tırları belgesinin elinde olduğunu sallayarak göstermişti. Ben bu haberi izledikten sonra gazeteci olmam sebebiyle hemen Ankara'ya gittim. Kendisiyle CHP Genel Merkezi'ndeki odasında görüştüm. Israrla bu belgeleri istedim. Daha sonra İstanbul'daki bir adrese kargo yoluyla bana bu belgeler Bülent Tezcan tarafından gönderildi'' ifadelerini kullanmıştı.

    PEKİ KILIÇDAROĞLU'NA BELGELERİ KİM VERDİ?
    Böylelikle son günlerde yine FETÖ'nün iftiralarıyla TÜRKEN Vakfı'nı hedef alan ve 17-25 Aralık sürecinden itibaren sık sık FETÖ'nün sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu'nun parmağının 2015'teki 'MİT TIR'ları kumpasında da olduğu ortaya çıktı. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye karşı kurulan kumpaslara dahil olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

    OKLAR EKREM DUMANLI'YI GÖSTERİYOR
    Peki Kemal Kılıçdaroğlu'na bu görüntüleri hangi FETÖ'cü servis etti?

    Süreci geriye doğrdu sardırıp okuduğumuz o isim net bir şekilde açığa çıkıyor...
    Sürece baktığımızda, 19 Ocak 2014'te Suriye'deki Türkmenlere giden 3 tır, Hatay'da FETÖ operasyonuyla durduruldu. FETÖ, bu kumpasın görüntülerini kaydetmişti. Şubat 2015'te FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

    17 Mayıs 2015 tarihinde ise Kılıçdaroğlu, Zaman gazetesini ziyaret edip Ekrem Dumanlı'nın da aralarında olduğu eski yöneticileri ile bir araya geldi. Bu ziyareti sırasında Kılıçdaroğlu'na MİT tırları görüntüleri verildi.

    Bu toplantıda da yer alan Enis Berberoğlu, daha sonra bu görüntüleri Can Dündar'a servis etti. 29 Mayıs 2015'te ise Firari Can Dündar, görüntüleri Cumhuriyet gazetesinin manşetinden duyurdu.

    İhanet süreci kronolojik olarak okunduğunda Kılıçdaroğlu'na görüntüleri Ekrem Dumanlı'nın servis ettiği net bir fotoğraf olarak karşımıza çıkıyor.

    İŞTE MİT TIR'LARI KUMPASI VE O SÜREÇ
    Devlet içerisinde yuvalanan Fetullahçı teröristlerin kurduğu alçak kumpaslardan biri olan MİT TIR'ları olayında, hedef Türkiye'yi teröristlere destek veren bir ülke olarak göstermekti.

    FETÖ'cüler tarafından kurulan kumpasın ardından bazı belgeler Enis Berberoğlu tarafından Can Dündar'a servis edildiği öğrenilmişti.

        Bu belgelerin Enis Berberoğlu'na da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verildiği yıllar sonra itiraf edildi.

        Bilindiği üzere; Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a Adalet Yürüyüşü başlatmıştı.

        O günlerde Kılıçdaroğlu'nun Berberoğlu'nu neden bu kadar sahiplendiği merak ediliyordu.

        MİT TIR'LARI İHANETİNDE KILIÇDAROĞLU'NUN ROLÜ
        FETÖ'cüler tarafından organize edilen kumpasa ilişkin Mehmet Sevigen'in Kılıçdaroğlu açıklaması gündemdeki sıcaklığını korurken, akıllara Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında yaptığı açıklamalar geldi. 17 Mayıs 2015'te FETÖ'nün yayın organı Zaman Gazetesi'nde Ekrem Dumanlı ile görüşen ardından 20 Mayıs 2015'te ise Hürriyet'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu, o dönem TIR'lara ilişkin görüntüleri izlediğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "MİT TIR'larının filmleri var. Kamyonlardaki kasaların nasıl açıldığının, bombaların görüntüleri var. Ben de seyrettim" demişti. Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla MİT TIR'ları görüntülerini açık açık Ekrem Dumanlı'dan aldığını itiraf etmişti.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU VE ENİS BERBEROĞLU, ZAMAN'I ZİYARET ETTİ
        17 MAYIS 2015:         CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte Zaman gazetesi yöneticileriyle görüştü. Görüşmeye; gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı da katıldı.

        KILIÇDAROĞLU: "MİT TIR'LARI GÖRÜNTÜLERİNİ SEYRETTİM. BUNLARIN GİZLENECEK BİR YANI YOK"
        20 MAYIS 2015:         Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, MİT TIR'ları görüntülerini seyrettiğini açıkladı ve "Bunların gizlenecek bir yanı yok" dedi.

        DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ
        27 MAYIS 2015:         Dündar, saat 14:32:20'de Enis Berberoğlu'nu aradı ve 21 saniye görüştü. Can Dündar, Enis Berberoğlu ile gazete yakınında görüştü, Berberoğlu MİT TIR'ları görüntülerini Can Dündar'a verdi.

            CAN DÜNDAR, ENİS BERBEROĞLU'NU İHBAR ETTİ
            Can Dündar, "Tutuklandık" kitabında; "Nihayet 27 Mayıs Çarşamba günü öğleden sonra solcu bir milletvekili dostum getirdi görüntüleri" ifadelerini kullandı.

            27 MAYIS 2015: Dündar, aynı gün 17:02:21'de Sırrı Süreyya Önder'i aradı ve 1 dakika 26 saniye görüştü. Önder'le Dündar'ın telefonları Asmalımescit'te sinyal verdi.

            DEMİRTAŞ: "BOMBALAR, FÜZELER ONLARIN HEPSI ORTAYA ÇIKACAK"
            28 MAYIS 2015:             HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hatay mitinginde MİT TIR'larına ilişkin "Bombalar, füzeler onların hepsi ortaya çıkacak. Hangi parayla satın alındığı ortaya çıkacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde, Lahey'de yargılamayı gerektirecek suçlar işlediler. TIR'lar dolusu silahlar hangi parayla alındı" iddiasında bulundu.

            AKIN ATALAY'DAN CAN DÜNDAR'A: "TUTUKLAMA KAÇINILMAZ..."
            28 MAYIS 2015:             Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesinin manşet toplantısında, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı ve gazetenin avukatı Akın Atalay'a MİT TIR'ları görüntülerini sordu.
            Atalay, Dündar'a, "Bunun sonuçlarını düşündün mü? Bunun devlet sırrı olduğunu söyleyecekler, tırları durduran savcıları, askerleri tutukladılar. Devletin sırrını ifşa ağır cezalık bir suçtur. Tutuklama kaçınılmaz" dedi.

            CAN DÜNDAR İHANET GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI
            29 MAYIS 2015:             Can Dündar, MİT TIR'ları ihanetine ilişkin görüntüleri manşete taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; MİT TIR'ları eylemini FETÖ'nün ilk silahlı terör örgütü eylemi olarak tanımlıyor.

            İHANET MANŞETİ ATILDI, 2 YILDIR SATILMAYAN VİLLA MİT TIR'LARINI DURDURAN TÜMGENERAL HAMZA CELEPOĞLU'NUN AVUKATINA SATILDI
            18 HAZİRAN 2015:             Can Dündar, Ankara'da 2 yıldır satamadığı Rönesans Evleri'ndeki villasının satışı için eşi Dilek Dündar'a vekalet verdi.

            25 HAZİRAN 2015: Dilek Dündar kendi ve eşi Can Dündar'a ait hisseyi MİT TIR'larını durduran Tümgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatının hukuk bürosuna tapudan satış yaptı.

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