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    • 06.06.2022 20:51
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    Son dakika: Roma'daki PKK gösterisi üzerine İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

    İtalya'nın başkenti Roma'da terör örgütü PKK'nın sembollerinin sergilenmesi üzerine İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    İtalyan Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

    İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma'da PKK sembolleri ve terörist elebaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Roma'da terör örgütü PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve görüş ve talepler iletildi.

    Görüşmede, PKK'nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi.

    Ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talepler tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulandı.

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