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    • 06.06.2022 17:54
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik açıklamalar: 3600 ek gösterge, ekonomi ve Suriye'ye harekat...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Zirvede ağırlıklı gündemini ekonomi oluştururken; milyonlarca çalışan ve emekli memurun beklediği 3600 ek göstergeye ilişkin hazırlanan çalışmalar, fahiş kira artışına karşı yapılacak düzenlemeler ve Suriye'ye yönelik yeni operasyon konuları da ele alındı.

    AHaber CANLI YAYIN

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Erdoğan kritik toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

    "Siyasi ve ekonomik olarak kendi yolumuzu çizmeye her teşebbüs edişimizde kendimizi darbelerin, istikrarsızlıkların, krizlerin içinde bulduk. Büyük demokrasi ve kalkınma hamlesi sayesinde nihayet kendi hedef ve vizyonunu belirleyip, uygulayabileceği iklime kavuştuk.

    Türkiye artık siyasi ve güvenlik önceliklerini bizzat kendisi tayin eden, uygulayabilen bağımsız bir ülkedir. Kendi ekonomik ve sosyal programlarını hayata geçirebilen güçlü bir ülkedir. Medeniyet ve tarih birikiminin farkına varmış, bunun gerektirdiği insani duruşu her alanda ortaya koyabilen bir ülkedir.

    'ARTIK YAZIŞMALARDA 'TÜRKİYE' ADI KULLANILACAK'
    Geçtiğimiz hafta BM'de ülkemizin uluslararası alandaki resmi adını Turkey'den Türkiye'ye çevirmiş olmamız da işte bu yeni dönemin sembollerinden biridir. Kurum ve kuruluşlarımız, vatandaşlarımız göğüslerini gererek ülkelerin adını Türkiye olarak ifade edebileceklerdir.

    Bugün Kabine toplantımızda bu kararı da aldık. Nitekim BM'de de bu yazışma gündeme tamamıyla girmiş durumdadır. Düne kadar bize yapamazsınız dedikleri ne varsa hepsini yaptık, yapmayı sürdürüyoruz.

    'TÜRKİYE, ÜZERİNE KONAN İPOTEKLERİ KALDIRMIŞ BİR ÜLKE'
    Düne kadar bize altından kalkamazsınız dedikleri ne varsa hepsinin altından kalktık. Türkiye üzerine konan ipotekleri kaldırmış bir ülkedir. Bu sayede geçtiğimiz 20 yılda ürettiğimiz milli gelirin dörtte birini yatırımlar için kullanarak, istihdamı yüzde 42 yükseltmeyi başardık.

    Biz altyapımızı yeni baştan inşa ederek etki alanımızı inşa ederek ülkemizi geleceğe hazırladık. Mandacı zihniyetlerin, müstemleke heveslerin anlayamadıkları hakikat işte budur.

    Sınır ötesi harekatlarımızdan NATO içindeki tartışmalara, küresel krizlere karşı tutumlarımızdan her alanda bu idrak noksanlığını görmek mümkündür. Biz neyi, niçin, nasıl yaptığımızı biliyoruz. Nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi biliyorum. Milletim müsterih olsun, gönlünü ferah tutsun.

    'PARLAK BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR'
    Parlak bir gelecek bizi bekliyor. Büyük ve güçlü Türkiye inşasında kat ettiğimiz her mesafe atılmış bir adımdır. Yeter ki birlik, beraberlik ve kardeşliğimize halel getirmeyelim. 2053 vizyonunun bir afaki söylem değil hızla yaklaştığımız bir hakikat olduğunu hep birlikte göreceğiz.

    Bizim hayallerimiz de, vizyonlarımız da, hedeflerimiz de milletimizin güvenliği, huzuru ve müreffeh geleceği içindir. Biz bu rakamları rastgele seçmediğimiz gibi lafta da bırakmıyoruz. Bizden sonraki nesillere bırakacağımız 2053 vizyonumuzu somut hedeflere dönüştürecek hazırlıkları titizlikle yürütüyoruz.

    'ORMAN VARLIĞINI YÜKSELTEN NADİR ÜLKELERDEN BİRİYİZ'
    Çevreden başlayarak tüm hizmet alanlarındaki hazırlıklarımızı uygulamalara, planlara dönüştürüyoruz. Birileri çevre adına sadece salon toplantıları yapar veya sokakları yakıp, yıkarken biz daha yeşil çevrelere imza attık. Dünyada orman varlığını yükselten nadir ülkelerden biriyiz. Ülke genelinde korunan alan miktarını yüzde 12'ye varan artırarak tabiat güzelliklerimize adeta şemsiye oldu.

    81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi projesine başladık. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi de bunlardan biridir. Hedefimiz Evliya Çelebi'nin bir sincabın Edirne'den Kars'a toprağa basmadan ağaçtan ağaca zıplayarak gidebildiği Anadolu tasvirini hayata geçirmektir.

    'İKLİM KANUNU'NUN HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK'
    Paris İklim Anlaşması'na taraf olurken daha adil bir dünya için, mazlum ve mağdurların haklarını koruyacak perspektifle hareket ettik. 2053 vizyonumuzun merkezine iklim değişikliğiyle mücadele programımızı yerleştirdik. İklim Kanunu'nun hazırlıklarına başladık. Enerjiden güneşten, rüzgara yenilenebilir kaynaklara yatırımları daha da arttırıyoruz.

    Temiz ulaşım ağını genişletiyor, demiryolu ve denizyolu taşımacılığını teşvik ediyoruz. Atık yönetiminde sıfır atık seferberliği ile geri kazanım olayını yüzde 60'lara çıkarmayı planlıyoruz. Ormanları genişleterek yeşil koridorları arttırarak tabiat temelli çözümlerle karbon dengesini sağlıyoruz."

    Tüm imkanlarımızı yeşil kalkınma seferberliğine dahil ediyoruz. Finansmanda temiz üretim modellerine yönelik yatırımları destekleyerek ülkemizin cazibe merkezi haline gelmesine katkı veriyoruz. Afetlerde vatandaşlarımızın zararlarını hızla telafi ederek mağduriyetlerin önüne geçiyoruz. Yeşil dönüşüm hamlesinin tüm eğitim kademelerinde müfredata girmesini sağlıyoruz.

    İklim elçileriyle gençlerimizi uzman düzeyinde yetiştirip iklim dostu dönüşüm süreçlerine dahil ederek yeni sektörler yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. İklim Değişikliğiyle Mücadele Türkiye Modeli vizyon belgesi ile tüm bu çalışmaların siyasi perspektifini de ihmal etmiyoruz.

    Biz gençlerimizle 2053 vizyonumuzu şekillendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye 2053 hedeflerine ulaşacak inancı ve kararlılığıyla gerisini takdiri ilahiye ve milletimizin irfanına bırakıyoruz.

    Geleceği başkalarının yaptıklarını izleyerek değil kendisi bizzat inşa ederek şekillendirmeye talip her bir evladımıza şükranlarımı sunuyorum.

    Türkiye'nin geldiği yol özellikle bunu yol ayrımı olarak kabul edecek olursak en çok tartışmaya sebep olan tercihi hiç şüphesiz ekonomi programı olmuştur. Bütün dünyaları faiz, enflasyon, kur ilişkisi üzerine kuran kesin inançlılar ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme stratejisini anlamaya çalışmamaktadır.

    Enflasyon bir sorun mudur? Evet bir sorundur. Ama Türkiye'nin sorunlarının asıl sebebi tek başına bu başlık mıdır? Eğer öyle olsaydı geçmişte sayısız defa uygulanan enflasyonla mücadele programları sayesinde ülkemiz tüm sorunları çözmüş olurdu. Ülkemizde bizim programımıza kadar bu teşhisin kasıtlı olarak yanlış konduğu, yanlış tedavilerin uygulandığı bir gerçektir.

    Türkiye ekonomisini belli çizginin üzerine çıkartmayarak yüksek faizle yıllarımız heba edilmiştir. Bu kısır döngünün ilk adımı enflasyonun tanımı ile başlıyor. Batının ekonomi mecralarına göbek bağıyla tabi olanlara göre enflasyon insanların ve kamunun aşırı tüketiminden kaynaklanıyor.

    Tüketimi azaltıp, fiyatları düşürmek olarak düşünülüyor. Burada kazanan kim? Tuzu kuru bir kesim. Dışarıdan gelen sıcak para sahibi onlar. Ucuzlaya döviz sebebiyle ülkeyi yabancı tüketim ürünlerin pazarı haline getiren ithalatçıları unutmamak lazım. Peki kaybeden kim? İşsiz ve aşsız kalan, umutları törpülenen milyonlar."



    136 ülkenin merkez bankası enflasyon oranlarının altında faiz politikası uyguluyor

    Ülkemizde enflasyon değil fiili bir hayat pahalılığı sorunu vardır



    3600 EK GÖSTERGEDE SONA GELİNDİ
    Toplantının ana gündem maddesi 3600 ek göstergeye ilişkin yapılan çalışmalar olacak. Ek göstergeyle ilgili hazırlanan düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmuş ve Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 3600 ek göstergeyle ilgili yapılan çalışmaların detaylarını açıklayacağını duyurmuştu. Bu nedenle, milyonlarca memur ve memur emeklisi toplantıdan çıkacak karara gözlerini çevirdi.

    FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI

    Toplantıda son günlerde görülen fahiş kira artışları konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Hükümet, fahiş kira artışlarını Hollanda benzeri bir modelle frenlemeyi hedefliyor. Kiracı ve mal sahibini üzmeyecek bir çalışma yürütülürken "sabit oran" formülü üzerinde duruluyor.

    Bu konu ile ilgili çalışmalar yürüten, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yapılan çalışmaların sonucunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

        SURİYE'YE OPERASYONA AZ KALDI

        Kabinenin önemli gündem maddeleri arasında Suriye'ye yapılmasını planlanan operasyon da yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası saldırılara karşı görev yaptığı Suriye'nin Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab kentlerine son yıllarda terör örgütü işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinden saldırılar düzenleniyor.

        Tel Rıfat ve Münbiç'te tüm uyarılara rağmen saldırıların sürmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kentlerin de sınır ötesi harekatlar ile teröristlerden arındırılacağını açıkladı. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın operasyona ilişkin hazırlıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarması bekleniyor.

        Milyonlarca memur, emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışması Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "3600 ile ilgili her şey hazır. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak" demişti.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı da 3600 ek göstergede kamu çalışanlarının ferahını artırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek grupları ek gösterge kapsamına alındı. Ek gösterge artışı, memuriyete 2008 yılından önce başlayanların emekli aylıklarında doğrudan artış şeklinde yansıyacak.

        GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

        Başkan Erdoğan açıklamasında, "Bitmedi, şimdi de memurlarımıza vereceğimiz müjdeye geliyorum. Bilindiği gibi uzunca bir süredir çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge diye bilinen bir hazırlık yürütüyoruz. Nihayet bu çalışmayı tamamladık ve Meclisimizin takdirine sunma safhasına getirdik. Yarınki Kabine toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detayları ile anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmakla yetinmek istiyorum." dedi.



        TÜM MESLEK GRUPLARI KAPSIYOR
        Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı 3600 ek gösterge düzenlemesinin bütün meslek gruplarını kapsayacağı da gelen bilgiler arasında


            Bakan Bilgin, ek gösterge çalışmasını tamamladıklarını, düzenlemenin kimleri kapsayacağı, maliyetini anlattı.

            CANLI YAYINDA AÇIKLADI
            A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Dün aslında beklenti Başkan Erdoğan'ın grup konuşmasında açıklamasıydı ama bakanlarla görüşme olacaktı. AK Parti Grup Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, hem Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdi. 2 saatlik görüşmede taslaklar Başkan Erdoğan'a sunuldu ve kapsamda bir genişleme oldu." demişti. Erdem, Başkan Erdoğan'un liderliğide hafta sonu yapılacak Kızılcahamam kampında düzenlemenin açıklanabileceğini de belirtmişti.

            İKRAMİYE 38 BİN TL ARTACAK
            Birisi dar, ikisi geniş kapsamlı olmak üzere 3 alternatif değerlendiriliyor. Birinci alternatifte polis, hemşire, din görevlisi, öğretmen başta olmak üzere 4 meslek grubuna yönelik çalışma yapıldı. Diğer iki alternatifte de bütün kamu çalışanlarını içine alan düzenlemeleri içeriyor.

            Edinilen bilgiye göre ek gösterge düzenlemesi kamudaki bütün meslek gruplarını kapsayacak. Kamuda 2008 yılından önce çalışmaya başlayıp yasa çıktıktan sonra emekli olanların emekli ikramiyeleri artacak.

                Bu tarihten sonra başlayanlar Emekli Sandığı değil Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu'na tabi olduğu için emekli aylıkları ek gösterge değil elde ettikleri kazanç üzerinden hesaplanıyor.

                Ek gösterge düzenlemesine ilişkin düzenlemelerin Ocak 2023'ten itibaren geçerli olması öngörülüyor. Yapılan çalışmaya göre, polis, öğretmen, din görevlilerinin 3000 olan ek göstergesinin 3600'e, 85 olan tazminat yansıtma oranının da 145'e çıkarılması halinde emekli ikramiyesinde (30 yıllık hizmet süresine göre) 45 bin liraya yakın bir artış söz konusu olacak.

                Örneğin, 25 yıllık hizmet üzerinden polis, öğretmen, dört yıllık üniversite din görevlisinin emekli ikramiyesi yaklaşık 38 bin lira artacak.

                    Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi de artıyor. 3000 ek göstergenin altındaki memur için de tazminat yansıtma oranının artırılması öngörülüyor.

                    Hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilecek olanların başında daire başkanları, bakanlıkların il müdürleri ve yardımcıları, il ve ilçe müftüleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları gibi idareciler yer alıyor.

                    ÖĞRETMENLER 15 OCAK'TA ALACAK
                    Öğretmenlerin ek göstergesi, şubat ayında yayınlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile 3000'den 3600'e yükseltildi. Emekli öğretmenler 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge üzerinden emekli aylığı alacak.

                        Örneğin 25 yıl çalışan bir öğretmen emeklisi bugün 5 bin 245 lira alıyorsa yeni düzenlemeyle alacağı tutar 6 bin 400 liraya çıkacak. Polis, hemşire, din görevlisi ile hiyerarşik denge amacıyla ek göstergesi yükseltilen diğer memurların yeni ek göstergeleri de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

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                        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik açıklamalar: 3600 ek gösterge, ekonomi ve Suriye'ye harekat...
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