Suriye’de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis’te

Gaziantep üzerinden gelen Polis Özel Harekat timlerini taşıyan 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araçlarla ve mühimmatlarını taşıyan araçlar ile birlikte Kilis üzerinden Öncüpınar Sınır Konaklama tesisleri ile Özel Hareket Şube Müdürlüğü yerleşkesine geldi.

ERDOĞAN SİNYALİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye sınırında yuvalanan teröristlere son uyarıyı yaptı ve iki kritik bölgeyi işaret etti.

"TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'İ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri sonrası Mehmetçik tetikte emir beklerken gözler Münbiç'e çevrildi.