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Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti! Suriye Milli Ordusu 2 bin askerle tatbikat yaptı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti! Suriye Milli Ordusu 2 bin askerle tatbikat yaptı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyonun sinyallerini vermişti. Erdoğan, dün TBMM'de AK Parti grup toplantısında da "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Bakalım bu meşru adımlarımıza kimler destek verecek, göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Suriye dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

AA
02.06.2022 13:30 - Son Güncelleme: 02.06.2022 13:37
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti! Suriye Milli Ordusu 2 bin askerle tatbikat yaptı

SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından icra edilen tatbikatta, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti! Suriye Milli Ordusu 2 bin askerle tatbikat yaptı

SMO tarafından üretilen zırhlı araçların da yer aldığı tatbikata, Suriye muhalefetinin Geçici Hükümeti Savunma Bakanı Hasan Hamadi, Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebu Bekir ve SMO komutanları katıldı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti! Suriye Milli Ordusu 2 bin askerle tatbikat yaptı

Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerin kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı, SMO tarafından üretilen İHA da keşif uçuşu yaptı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti! Suriye Milli Ordusu 2 bin askerle tatbikat yaptı

Tatbikatta temsili olarak hazırlanan örgüt mevzilerine yönelik saldırılar gerçekleştirilerek bu mevziler SMO özel kuvvetler unsurlarınca terörden arındırıldı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti! Suriye Milli Ordusu 2 bin askerle tatbikat yaptı

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Başkan Erdoğan, 23 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından şu açıklamaları yapmıştı "Bu arada, güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz.

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