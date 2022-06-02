SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Suriye’nin kuzeyine yeni operasyon sinyali vermişti! Suriye Milli Ordusu 2 bin askerle tatbikat yaptı

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, 23 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından şu açıklamaları yapmıştı "Bu arada, güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz.