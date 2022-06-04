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    • Güncel
    • 05.06.2022 00:41
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    • 05.06.2022 00:49
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    Gudubeti Arnavutluk'a da sıçradı! Kılıçdaroğlu ile görüşen Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta koltuğunu devretti

    Başkan Erdoğan'a karşı girdiği her seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yenilgileriyle hafızalarda yerini aldı. Türkiye'de yenilgileri yetmezmiş gibi lozerlık etkisini yurt dışına da taşıdı. Kemal Kılıçdaroğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta'yla görüşmüştü. Arnavutluk Meclisi’nde düzenlenen özel oturumda iktidar partisi tarafından önerilen Cumhurbaşkanı Adayı Bajram Begaj yeni Cumhurbaşkanı seçildi.

    Kılıçdaroğlu’nun gudubeti Arnavutluk’a da sıçradı!

    Girdiği her seçimi kaybedip bu da yetmezmiş gibi istifa etmeyerek halen CHP'nin başında olan Kemal Kılıçdaroğlu, bulaşıcı kaybetme hastalığını sınırların dışına taşıdı.

    FİYASKO KEMAL

    Hiçbir seçimi kazanmayıp hale seçim vaatlerine giren Kılıçdaroğlu Arnavutluk'ta da kaybeden tarafta kaldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öğlen saatlerinde Ilir Meta ile görüşme gerçekleştirdi, akşam yapılan seçimde Arnavutluk'un yeni Cumhurbaşkanı Bajram Begaj oldu.

    Sosyal medyada alay konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu'na fena şekilde ti'ye alındı. "Fiyasko Kılıçdaroğlu" yorumları yapıldı.
        Tarihimizin en kirli pazarlığını yapıyor
        Haberler Güncel Gudubeti Arnavutluk'a da sıçradı! Kılıçdaroğlu ile görüşen Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta koltuğunu devretti
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