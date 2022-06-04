Gudubeti Arnavutluk'a da sıçradı! Kılıçdaroğlu ile görüşen Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta koltuğunu devretti

Girdiği her seçimi kaybedip bu da yetmezmiş gibi istifa etmeyerek halen CHP'nin başında olan Kemal Kılıçdaroğlu, bulaşıcı kaybetme hastalığını sınırların dışına taşıdı.
FİYASKO KEMAL
Hiçbir seçimi kazanmayıp hale seçim vaatlerine giren Kılıçdaroğlu Arnavutluk'ta da kaybeden tarafta kaldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu öğlen saatlerinde Ilir Meta ile görüşme gerçekleştirdi, akşam yapılan seçimde Arnavutluk'un yeni Cumhurbaşkanı Bajram Begaj oldu.
Sosyal medyada alay konusu olan Kemal Kılıçdaroğlu'na fena şekilde ti'ye alındı. "Fiyasko Kılıçdaroğlu" yorumları yapıldı.