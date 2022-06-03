Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk görevden alındı. Yerine Hasan Güçlü atandı. Başkan Yardımcılığına, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne ise Mahmut Özdemir atandı.
İletişim Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine Ahmet Erdem Erbek getirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Amasya Müdürü Ahmet Kurt, Giresun Müdürü Mustafa Tosun, Mardin Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Uşak Müdürü Mustafa Peltek, görevden alındı. Açık bulunan Bursa Müdürlüğüne Muhammer Doğan, Yalova Müdürlüğüne Arif Laçin, Uşak Müdürlüğüne Ekrem Boran, Kayseri Müdürlüğüne ise İsrafil Aktürk atandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Başmüfettişliğine Hüseyin Kocapiçak getirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığına Akın Kısa, Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alacatlı, Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Laloğlu atandı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz görevinden alındı.
Bakanlıkta açık bulunan Spor Müşavirliğine Nesim Turan atandı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşaviri Mehmet Parlak görevden alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyesi Mustafa Gündüz görevden alındı. Açık bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Ahmet İşleyen getirildi.