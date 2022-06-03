Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete'de



TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI'NA YENİ ATAMA

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Alkan'ın yerine Muhittin Şahin atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alındı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Muhittin Şahin atandı. Kararın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Öte yandan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı. Karar, 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE ATAMA

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Durali Koçak atandı. Kararın, 33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Aylin Çağlayan Özcan ve Volkan Mutlu Coşkun ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereğince görevden alındı.