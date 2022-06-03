CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 10 soruya “ama”lara sığınarak karşılık vermeye çalıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu sözde yanıtlarken yine çuvalladı. Erdoğan'ın, "PKK ve YPG'ye karşı yürütülen sınır ötesi harekâtları destekliyor mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Türkiye sınır ötesi operasyon yapmalıdır" diye söze başladıktan sonra çark ederek saklamaya çalıştığı niyetini şu sözlerle sürdürdü:

"Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz. Siyasal saikler uğruna askerimizi operasyona gönderenlere ve operasyon gibi gösterip ülkemize yabancı asker postallarını sokanlara olumlu bakmadık, bakmayacağız." "Yabancı postal"ı nereden çıkardığı anlaşılamayan Kılıçdaroğlu'nun, sınır güvenliğinin sağlanması ve terörist örgütlerin temizlenmesi konusunu yine çarpıtma niyeti ise anlaşıldı.