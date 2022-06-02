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    • 03.06.2022 06:17
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    • 03.06.2022 10:59
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    Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu! İşte gözaltına alınan HDP'liler

    Son dakika haberine göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri birçok adrese operasyon düzenlendi. Tekirdağ’da 24 adrese, Edirne, Kırklareli, İstanbul, İzmir’de 3, Muğla’da 4, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale’de birer adrese baskın yapıldı. Şüphelilerden 36’sı yakalanırken, gözaltına alınan HDP'lilerin isimleri de ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    10 ilde PKK/KCK operasyonu! Aralarında HDP’liler de var

    Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütünün ilişki ağlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı.

    Soruşturma dosyasında PKK/KCK terör örgütüne bağlı faaliyet yürüten Halkların Demokratik Kongresi (HDK) isimli yapıya ilişkin bilgiler verildi. Buna göre, terörist başı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla bölgede yönetim ve sistem boşluğundan yararlanıp adeta gölge kabine gibi hareket etmesi için Halkların Demokratik Kongresi isimli oluşuma gidildi.

    IRAK, İRAN, SURİYE VE TÜRKİYE'DE
    Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Irak, İran, Suriye ve Türkiye'yi içine alacak şekilde sözde Konfederal Birleşik Kürdistan'ın çatı meclisi olarak oluşturuldu.

    Kuruluş amacı, organizasyon şekli ve yapısı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) alternatif bir meclis gibi faaliyetlerini sürdürdü.
    PKK'nın Önderlik Projesi diye sahiplendiği oluşum, KCK örgütlenmesinin siyasi alan yapılanması içinde konumlandırıldı.

    Trakya Cumhuriyet Başsavcılığı da Trakya HDK Meclisine bağlı faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik çalışma yaptı. Soruşturma sürecinde elde edilen belgeler ve ifadeler kapsamında 41 kişinin HDK yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    OPERASYON 11 İLE UZANDI
    Şüphelilerin yakalanması için sabahın erken saatlerinde 11 ilde 45 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Tekirdağ'da 24 adrese, Edirne, Kırklareli, İstanbul, İzmir'de 3, Muğla'da 4, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale'de birer adrese baskın yapıldı.

        İSTANBUL'DAKİ GENEL MERKEZDE ARAMA

        HDK'nın İstanbul'da bulunan Genel Merkezi'nde de arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar, afişler ve pankartlar, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kitapları, toplatma kararı olan yayınlar, HDK yapılanması ile ilgili kitaplar ve dokümanlar ele geçirildi.



        Şüphelilerden 36'sı yakalandı. Firari şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ HDP Eski İl Başkanı Alev Ateş'in de firari şüpheliler arasında bulunduğu öğrenildi.

        ELEKTRİKLERİ BİLE KAÇAK
        HDK'nin Genel Merkezi'nde kullanılan elektriğin bile kaçak olduğu belirlendi.

        GÖZALTINA ALINAN HDP YÖNETİCİLERİ
        Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları şöyle:
        -HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan
        -HDP Genel Merkez Dil Ve Kültür Komisyonu Üyesi Kenan Yıldız
        -Tekirdağ HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel

        -Tekirdağ HDP Eski İl Başkanı Ömer Güven
        -Çerkezköy Eski HDP İlçe Başkanı Tuncer Rençber
        Edirne HDP İl Eş Başkanı Melahat Çelik
        -Kırklareli HDP İl Eş Başkanı Yakup Arslan
        -Bingöl HDP İl Eş Başkanı Sadet Fırat

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        Haberler Güncel Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu! İşte gözaltına alınan HDP'liler
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