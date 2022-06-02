Tekirdağ merkezli 10 ilde PKK/KCK operasyonu! İşte gözaltına alınan HDP'liler

IRAK, İRAN, SURİYE VE TÜRKİYE'DE

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Irak, İran, Suriye ve Türkiye'yi içine alacak şekilde sözde Konfederal Birleşik Kürdistan'ın çatı meclisi olarak oluşturuldu.



Kuruluş amacı, organizasyon şekli ve yapısı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) alternatif bir meclis gibi faaliyetlerini sürdürdü.

PKK'nın Önderlik Projesi diye sahiplendiği oluşum, KCK örgütlenmesinin siyasi alan yapılanması içinde konumlandırıldı.



Trakya Cumhuriyet Başsavcılığı da Trakya HDK Meclisine bağlı faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik çalışma yaptı. Soruşturma sürecinde elde edilen belgeler ve ifadeler kapsamında 41 kişinin HDK yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.