CHP'li Bülent Öz’ün rüşvet skandalında yeni detaylar! Temizlik firmasına verdiği ihale karşılığında 3 milyon lira değerinde ev aldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 'irtikap' ve 'rüşvet almak' suçlamasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan CHP'li Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ün soruşturma dosyasındaki detaylara ulaşıldı. İddiaya göre İstiklal Mahallesi Engin Çavuş Sokak'ta bulunan bir dairede kiracı olarak oturan Belediye Başkanı Öz, evin satılacak olması nedeniyle ev arayışına girdi.
Oturduğu dairenin karşısındaki dairenin belediyenin çöp toplama ve nakil işini yapan Öz-Tek firmasına ait olduğunu öğrenen Öz, firma yetkilisi A.İ.Ö. ile kuzeni Özgür Erbil aracılığıyla iletişime geçti. İddiaya göre firma, Başkan Öz'e çöp toplama işinin kendilerine yeniden verilmesi karşılığında iki daire teklif etti.
Bunun üzerine Öz, çöp toplama ihalesini 2 milyon 400 bin yıllık bedelle 3 yıllığına toplam 7 milyon 200 bin lira karşılığında söz konusu firmaya verdi. Öz, iki kat arasına merdiven yaptırarak daireleri dubleks daireye çevirdi.