CHP'li Bülent Öz’ün rüşvet skandalında yeni detaylar! Temizlik firmasına verdiği ihale karşılığında 3 milyon lira değerinde ev aldı





Sabah'ta yer alan habere göre, Başkan Öz'ün R.A. ve S.K. ile devir sırasında birlikte oldukları HTS ve kamera kayıtlarıyla da doğrulandı. Öte yandan Başkan Öz'ün eşine ait Whatsapp yazışmalarında 'Evi kimin üstüne yapıcaz, şimdi bi de bunu düşünücez' ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Savcılık, yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Başkan Öz ve R.A.'nın tutuklanması için bir üst mahkemeye itiraz etti.