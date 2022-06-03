Başkan Erdoğan'dan çok net mesajlar: Teröristleri gömmeye devam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:
Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna yapılmadı. Darbelerin asıl yıkıcı etkisi gençlerimiz geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Bizim neslimiz bunların hepsini bizzat yaşadı. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte uygulanan baskılara ses çıkarmamış, hatta bizzat taraf tutmuştur.
Gençler, Adnan Menderes'ten bahsediyorum. Gençler, Hasan Polatkan'dan bahsediyorum. Bu insanlar devleti yöneten büyüklerimizdi ama onlar malum zihniyet tarafından idam edildiler.