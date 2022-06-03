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    Başkan Erdoğan'dan çok net mesajlar: Teröristleri gömmeye devam

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde terörle mücadeledeki kararlılığı bir kez daha vurguladı: İnlerine girip onları gömmeye devam edeceğiz.

    Teröristleri gömmeye devam

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:



    Bu ülkede darbe sadece siyaset kurumuna yapılmadı. Darbelerin asıl yıkıcı etkisi gençlerimiz geleceğini şekillendiren alanlarda görüldü. Bizim neslimiz bunların hepsini bizzat yaşadı. Şimdi hukuk nutku atanlar geçmişte uygulanan baskılara ses çıkarmamış, hatta bizzat taraf tutmuştur.



    Gençler, Adnan Menderes'ten bahsediyorum. Gençler, Hasan Polatkan'dan bahsediyorum. Bu insanlar devleti yöneten büyüklerimizdi ama onlar malum zihniyet tarafından idam edildiler.



        Meşhur Boraltan Köprüsü'nde düşmanın eline bırakılan askerlerimiz dönemin yönetimine "Bizi düşmana teslim etmeyin, bizi siz öldürün ama teslim etmeyin" demişlerdir. Maalesef düşmana teslim ettiler.



        Şimdi biz teröristlerin inlerine girip onları gömüyoruz, gömmeye de devam edeceğiz. Şehitlerimiz var, evet. Ama şehitlerimizin 10, 15, 20 katı öldürülen teröristler var...



        Başkan Erdoğan, Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
            Önce kendi şatonu sat depremzedeleri rahat bırak
            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan çok net mesajlar: Teröristleri gömmeye devam
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