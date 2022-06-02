Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan "53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Külliyeler, asırlardır bu ülkenin medeniyet dünyamızın, ilim, müzakere, tören, sosyal hizmet merkezi olarak faaliyet göstermiştir. Külliyelerin temelinde halka hizmet anlayışı vardır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de kütüphanesi, camisi, kongre merkeziyle her kesimden her yaştan insanımıza hizmet veriyor.

Millet Kütüphanemiz 24 saat açık. Gelen öğrencilerimiz çay/simit/kek/nescafe bulabiliyor. Bunlar pek yaşanan olay değil. Şu anda tüm gençliğiyle haşru cem olan bir iktidar var. Dün Pakistan Başbakanı buradaydı, kendisine 'Gezmende fayda var' dedim. Gezdikleri zaman hepsi buraya hayran kalıyor. Dünyada bizim Millet Kütüphanemizin eşi benzeri yok. Önemli olan birileri ne yapıyor değil, birilerinin yaptığını geçebiliyor muyuz, aşabiliyor muyuz? Müslüman Türk'e bu yakışır.

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