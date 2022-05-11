CHP yandaşı Sözcü'nün algı operasyonu elinde patladı: 'Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival' yalanına karşı gerçekler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yandaşı Sözcü Gazetesi, yalan ve algıya dayalı habercilik anlayışından bir türlü vazgeçmiyor.
Gazete tarafından bugün servis edilen "Suriyeli öğrenciler 5 yıldızlı otelde 5 gün ağırlanacak" başlıklı haberde bir algı operasyonuna imza atıldı.
MASRAFLARI MEB ÖDEDİ KURGUSU
Söz konusu haberde festivalin giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacağı algısı yapılırken "MEB, meslek liselerinde okuyan Suriyeli gençlerden 600 kişinin katılacağı bir festival düzenliyor. Bu ay planlanan 5 günlük gençlik festivali, Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yapılacak. Milli Eğitim, helal festivale 4,6 milyon lira harcayacak" ifadelerine de yer verildi.
KİRLİ ALGI OPERASYONU ELLERİNDE PATLADI
Haberi, masrafların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacağı algısı üzerine kurgulayan Sözcü'nün bu kirli girişimi çok geçmeden bozguna uğradı. Haberde festivalin finansman kaynağına yer veren Sözcü, festivalin Avrupa Birliği fonu olan "Mülteciler İçin Maddi Yardım Programı Fonu" aracılığıyla yapıldığını aktardı.
Böylelikle oluşturduğu algıyı çökertip, servis ettiği haberi ters köşe ederek kendilerini yalanladılar.