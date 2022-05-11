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    • Güncel
    • 11.05.2022 21:22
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    • 11.05.2022 21:22
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    CHP yandaşı Sözcü'nün algı operasyonu elinde patladı: 'Suriyeli öğrencilere beş yıldızlı otelde festival' yalanına karşı gerçekler

    Kara propaganda ve iftiraya dayalı habercilik anlayışıyla toplumu yanlış yönlendirmeye çalışan CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nin Suriyeliler üzerinden kurgulamaya çalıştığı algı operasyonu elinde patladı. 'Suriyeli öğrencilere Antalya'da beş yıldızlı otelde festival' düzenleneceğini yazan gazete, haberi masrafların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödeneceği algısı üzerine kurguladı. Ancak masrafların Avrupa Birliği FRIT fonu tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

    Sözcü’nün ’Suriyeli’ yalanı elinde patladı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yandaşı Sözcü Gazetesi, yalan ve algıya dayalı habercilik anlayışından bir türlü vazgeçmiyor.

    Gazete tarafından bugün servis edilen "Suriyeli öğrenciler 5 yıldızlı otelde 5 gün ağırlanacak" başlıklı haberde bir algı operasyonuna imza atıldı.



    MASRAFLARI MEB ÖDEDİ KURGUSU
    Söz konusu haberde festivalin giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacağı algısı yapılırken "MEB, meslek liselerinde okuyan Suriyeli gençlerden 600 kişinin katılacağı bir festival düzenliyor. Bu ay planlanan 5 günlük gençlik festivali, Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yapılacak. Milli Eğitim, helal festivale 4,6 milyon lira harcayacak" ifadelerine de yer verildi.




    KİRLİ ALGI OPERASYONU ELLERİNDE PATLADI
    Haberi, masrafların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanacağı algısı üzerine kurgulayan Sözcü'nün bu kirli girişimi çok geçmeden bozguna uğradı. Haberde festivalin finansman kaynağına yer veren Sözcü, festivalin Avrupa Birliği fonu olan "Mülteciler İçin Maddi Yardım Programı Fonu" aracılığıyla yapıldığını aktardı.

    Böylelikle oluşturduğu algıyı çökertip, servis ettiği haberi ters köşe ederek kendilerini yalanladılar.



        AVRUPA BİRLİĞİ'NİN FRIT FONU GİDERLERİ KARŞILIYOR
        Mültecilerle ilgili bu festival "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'' kapsamında yapıldığı gibi giderleri ise Avrupa Birliği Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) fonu tarafından karşılandığı biliniyor. Avrupa Birliği'nin FRIT ismiyle oluşturulan fonu, iki eşit dilime bölünerek 6 milyar Avroluk bir bütçeye sahip olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği'nin taahhüt ettiği bu para Türkiye'ye projeler karşılığında gönderiliyor. Ayrıca FRIT fonu için Avrupa Birliği'nin 2024'e kadar ek 3 milyar Avro bütçe ayıracağı tahmin ediliyor.
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