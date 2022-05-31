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    • 31.05.2022 15:37
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    Operasyon sinyali HDP'yi titretti! Pervin Buldan'dan muhalefete 'operasyona karşı çıkın' çağrısı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine sonrası sınır ötesine yönelik verdiği operasyon sinyali terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'yi rahatsız etmeye devam ediyor. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan CHP'nin başını çektiği gizli ortaklarına seslenerek 'operasyona karşı çıkın' çağrısı yaptı. Buldan, "Parlamentodaki muhalefete seslenmek istiyorum, savaş politikalarına sessizlik, onaylamak demektir. İktidarın tuzağına düşmeyin, iktidarın belirlediği sınırların dışına çıkmaktan korkmayın, savaş politikalarına karşı çıkın." dedi.

    takvim.com.tr
    Operasyon sinyali HDP’yi titretti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Suriye sınırında yuvalanan PKK'ya yönelik operasyon sinyali verdi.

    OPERASYON HAZIRLIĞI HDP'Yİ TİTRETTİ
    Peş peşe gelen operasyon sinyallerinden rahatsızlık duyan terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ortaklarına 'operasyona karşı durun' çağrısı yaptı.

    BULDAN MUHALEFET ORTAKLARINA SESLENDİ: KARŞI ÇIKIN
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TBMM'de yaptığı açıklamada gizli ortaklarına seslendi. Buldan, "Parlamentodaki muhalefete seslenmek istiyorum, savaş politikalarına sessizlik, onaylamak demektir. İktidarın tuzağına düşmeyin, iktidarın belirlediği sınırların dışına çıkmaktan korkmayın, savaş politikalarına karşı çıkın." dedi.

    Buldan şunları söyledi:

    "Herkesin, savaş politikasının karşısında ortak tutum alması gerekiyor. İktidarın savaş planlarının esas amacı, kendi siyasi ömürlerini uzatmak. Parlamentodaki muhalefete seslenmek istiyorum, savaş politikalarına sessizlik, onaylamak demektir. İktidarın tuzağına düşmeyin, iktidarın belirlediği sınırların dışına çıkmaktan korkmayın, savaş politikalarına karşı çıkın. Olası bir savaşın yol açacağı tüm yıkımlardan en az iktidar kadar; bu savaşın karşısında durma basireti göstermezse muhalefet de sorumlu olur. İçinden geçtiğimiz zaman, iktidarın savaş ve talan düzenine hep birlikte karşı çıkma zamanıdır. Kürt sorunu başta olmak üzere bu ülkenin temel sorunlarını çözümsüzlük sarmalına sürükleyen ve iktidarın varlık gerekçesi olan tecrit politikasına hep birlikte karşı çıkma zamanıdır. Hem bu topraklarda, hem de Suriye başta olmak üzere tüm komşu ülkelerde demokratik çözüm ve kalıcı barış politikalarına, halkların iradesine sahip çıkma zamanıdır. "

    HDP DAHA ÖNCE DE OPERASYONA KARŞI ÇIKTI
    PKK'ya vurulacak darbede HDP'yi tedirgin ederken Buldan'ın çıkışı ilk değil. Daha önce HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Mithat Sancar da operasyondan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

    HDP Sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında şu skandal ifadeleri kullandı:

    "Kürtleri soykırıma uğratma, varlıklarını ortalıktan kaldırma ve yok etme planıdır. Bu plan sadece Kürtlere değil, bu topraklarda tüm halkların geleceğine yöneltilmiştir. Yaşayan tüm demokrasi güçleri, aydınlar, sanatçılar bu kirli oyuna ses çıkartmalıdır."

    MİTHAT SANCAR DA KARŞI ÇIKMIŞTI
    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da PKK'ya yapılacak olan operasyondan rahatsız olarak muhalefeti buna karşı gelmeye çağırmıştı.

    CHP TEZKEREYE HAYIR DEMİŞTİ
    Yaklaşık 5 ay önce Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edilmişti.

        BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
        Başkan Erdoğan, Kabine sonrası şu ifadelerle operasyon sinyali verdi:

        "Güney sınırlarımız boyunca, 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları atmaya yakında başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar, harekat önceliğimizdeki alanlar başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz, bu operasyonlar inşallah başlayacaktır."

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        Haberler Güncel Operasyon sinyali HDP'yi titretti! Pervin Buldan'dan muhalefete 'operasyona karşı çıkın' çağrısı
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