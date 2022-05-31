Operasyon sinyali HDP'yi titretti! Pervin Buldan'dan muhalefete 'operasyona karşı çıkın' çağrısı

BULDAN MUHALEFET ORTAKLARINA SESLENDİ: KARŞI ÇIKIN

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan TBMM'de yaptığı açıklamada gizli ortaklarına seslendi. Buldan, "Parlamentodaki muhalefete seslenmek istiyorum, savaş politikalarına sessizlik, onaylamak demektir. İktidarın tuzağına düşmeyin, iktidarın belirlediği sınırların dışına çıkmaktan korkmayın, savaş politikalarına karşı çıkın." dedi.

Buldan şunları söyledi:

"Herkesin, savaş politikasının karşısında ortak tutum alması gerekiyor. İktidarın savaş planlarının esas amacı, kendi siyasi ömürlerini uzatmak. Parlamentodaki muhalefete seslenmek istiyorum, savaş politikalarına sessizlik, onaylamak demektir. İktidarın tuzağına düşmeyin, iktidarın belirlediği sınırların dışına çıkmaktan korkmayın, savaş politikalarına karşı çıkın. Olası bir savaşın yol açacağı tüm yıkımlardan en az iktidar kadar; bu savaşın karşısında durma basireti göstermezse muhalefet de sorumlu olur. İçinden geçtiğimiz zaman, iktidarın savaş ve talan düzenine hep birlikte karşı çıkma zamanıdır. Kürt sorunu başta olmak üzere bu ülkenin temel sorunlarını çözümsüzlük sarmalına sürükleyen ve iktidarın varlık gerekçesi olan tecrit politikasına hep birlikte karşı çıkma zamanıdır. Hem bu topraklarda, hem de Suriye başta olmak üzere tüm komşu ülkelerde demokratik çözüm ve kalıcı barış politikalarına, halkların iradesine sahip çıkma zamanıdır. "

HDP DAHA ÖNCE DE OPERASYONA KARŞI ÇIKTI

PKK'ya vurulacak darbede HDP'yi tedirgin ederken Buldan'ın çıkışı ilk değil. Daha önce HDP Sözcüsü Ebru Günay ve Mithat Sancar da operasyondan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

HDP Sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında şu skandal ifadeleri kullandı:

"Kürtleri soykırıma uğratma, varlıklarını ortalıktan kaldırma ve yok etme planıdır. Bu plan sadece Kürtlere değil, bu topraklarda tüm halkların geleceğine yöneltilmiştir. Yaşayan tüm demokrasi güçleri, aydınlar, sanatçılar bu kirli oyuna ses çıkartmalıdır."