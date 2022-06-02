Mehmetçik emir bekliyor! Suriye’de PKK’ya operasyon için geri sayım! Münbiç neden önemli? İşte bölgedeki terör hedefleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye sınırında yuvalanan teröristlere son uyarıyı yaptı ve iki kritik bölgeyi işaret etti.

"TEL RIFAT VE MÜNBİÇ'İ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ"

Erdoğan, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri sonrası Mehmetçik tetikte emir beklerken gözler Münbiç'e çevrildi.