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    • 02.06.2022 16:30
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    • 02.06.2022 16:30
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    Yunanistan sınırında yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

    Son dakika haberleri.. Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 7 kişi tutuklandı. Öte yandan güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ şüphelileri H.U., H.S., A.S., T.G. ve İ.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

    Yunanistan sınırında yakalanan 7 FETÖ’cü tutuklandı

    Dün, güvenlik güçleri tarafından 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde FETÖ şüphelileri A.G., T.B., A.D., O.U., H.A., B.P. ve S.Ş. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., T.B., A.D., O.U., H.A., B.P. ve S.Ş., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    5 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
    Öte yandan güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen FETÖ şüphelileri H.U., H.S., A.S., T.G. ve İ.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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    Haberler Güncel Yunanistan sınırında yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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