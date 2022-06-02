Ertuğrul Özkök Türkiye düşmanı Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasına övgü dizdi

28 Şubat'ın medyadaki kalemşörlerinden Ertuğrul Özkök, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosu'nda Türkiye'yi hedef alan konuşmasına övgüler yağdırdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, geçtiğimiz hafta ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmayla büyük tepki çekti.

Türkiye'yi hedef alan Miçotakis Doğu Akdeniz meselesindeki skandal tavırlarının yanısıra ABD'nin Türkiye'ye satması muhtemel F-16'lara da karşı çıkılması gerektiğini iddia ederek ABD'den Türkiye'nin karşısında durmasını talep etti.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'DEN MİÇOTAKİS'E ÖVGÜ

TV100'de program yapan Ertuğrul Özkök, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı değerlendirdi ve övgü üstüne övgü dizdi.

"MÜKEMMEL HAZIRLANMIŞ BİR KONUŞMA"

Miçotakis'in konuşmasının çok güzel hazırlandığını iddia eden Ertuğrul Özkök, şu skandal ifadeleri kullandı:

"37 kez alkışlandı, en az 10'u ayakta alkışlandı. İzleyin, üsluba bi bakın. Konuşma mükemmel hazırlanmış, uslüp o kadar yumuşak seviyeli ki.

Dünya'da ilk kadın haklarının eşitliğinden bahseden bir Yunanlı kadındır diyerek başlıyor konuşmasına.

"DIŞ POLİTİKANIN ÜSLUBU BUNA GÖRE AYARLANMALI"

Amerika'daki demorasinin Yunanistan'a bir örnek olarak geldiğini ve bütün Yunan kültürünün etkilerini anlatıyor. Dış politikanın üslubunun buna göre ayarlanması gerekiyor.

Şu anda yurt dışındaki imajımız bizim saygıya bağlı değil, güç gösterisine bağlı bir hale geldi."

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: ARTIK BENİM İÇİN MİÇOTAKİS DİYE BİRİSİ YOK

Miçotakis'in ABD Senatosu'nda yaptığı Türkiye karşıtı konuşmasının ayakta alkışlanmasına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sert sözlerle tepki göstermişti.

Erdoğan, Miçotakis'in Türkiye'ye F-16 verilmemesi gerektiği söylemesi ve Türkiye şikayetleri üzerine "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.