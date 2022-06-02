ABD’nin İstanbul konsolosluğunda skandal! LGBT paçavrası astılar

Türkiye'de de son yıllarda özellikle CHP'li ve HDP'li belediyeler tarafından desteklenenen sapkınlık projesi LGBTİ'ye ABD de kol kanat germeye devam ediyor.
Türkiye'deki LGBT hareketinin arkasında başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere Batılı büyükelçilerin olduğu bilirken İstanbul'da ABD konsolosluğu bir skandala daha imza attı.
Konsolosluğun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, "Haziran, Onur Ayı! 50 yılı aşkın süredir insanlar LGBTQI+ bireylerin insan haklarını desteklemek, savunmak ve kutlamak için bir araya geliyorlar. ABD DİB tüm dünyadaki LGBTQI+ bireyleri gururla desteklemektedir." şeklinde skandal ifadelere yer verildi.
SKANDALA TEPKİ YAĞDI
Skandala sosyal medyada tepki yağdı.
BATILI ÜLKE BÜYÜKELÇİLİKLERİ AÇIK DESTEK VERİYOR
Türkiye'de geçtiğimiz yıl önemli gündem maddesi haline gelen sapkın LGBT hareketinin arkasında başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere Batılı büyükelçilerin desteklediği ortaya çıkmıştı.
LGBT eylemlerinin arkasındaki Açık Toplum Vakfı gibi turuncu darbelerin finansörü vakıflar, Alman devletinden doğrudan fon sağlayan Friedrich Ebert-Stiftung ve sözde hükümet dışı fakat gerçekte ABD dış politikası doğrultusunda faaliyet gösteren Freedom House gibi kuruluşlarla, yabancı ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri dikkat çekiyor.
Aydınlık'ın haberine göre etkinlikleri fonlayan veya destek veren kuruluşlar Türkiye'deki etkin LGBT oluşumlarından Kaos GL'nin 2017'de hazırladığı katalogda tek tek sıralanıyor.
Türkiye'de LGBT faaliyetlerine destek veren o kuruluşlardan öne çıkanlar ve faaliyetleri şöyle: