ABD’nin İstanbul konsolosluğunda skandal! LGBT paçavrası astılar

Türkiye'de de son yıllarda özellikle CHP'li ve HDP'li belediyeler tarafından desteklenenen sapkınlık projesi LGBTİ'ye ABD de kol kanat germeye devam ediyor.

Türkiye'deki LGBT hareketinin arkasında başta ABD Büyükelçiliği olmak üzere Batılı büyükelçilerin olduğu bilirken İstanbul'da ABD konsolosluğu bir skandala daha imza attı.