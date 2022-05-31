38 ilde “Miras” Operasyonu! Anadolu’ya ait tarihi eserlerin kaçırılması engellendi!

Diğer taraftan şüpheli şahısların banka hesap hareketlerinin incelenmesi neticesinde Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 6 farklı müzayede evi ve bazı şahıslar tarafından suç grubunun lideri konumundaki "pazarlamacı" olarak tabir edilen şahsa yüklü miktarda döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şahıslar arasında paylaştırıldığı belirlendi.