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    Son dakika: İstanbul Finans Merkezi'yle ilgili yasa teklifi TBMM'de

    Son dakika... AK Parti, İstanbul Finans Merkezi'yle ilgili değişiklikler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Yıllık işlem hacminin ilk etapta 15 milyar dolar olması planlanan İstanbul Finans Merkezi'nin altyapısı için yasa teklifi hazırlandı. Merkezdeki şirketlerin kazancının yüzde 75’i vergiden indirilecek. İFM'nin hedefi, 10 yıl içinde dünyanın ilk 10 finans merkezi arasına girmek

    DHA
    İstanbul Finans Merkezi’yle ilgili yasa teklifi TBMM’de

    İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi. AK Parti ve ilgili kurumların uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yasa teklifi hazırlandı. Teklif TBMM'ye sunuldu.

    İFM'nin faaliyete geçmesi ile birlikte yatırımcılardan büyük ilgi göreceği hesap ediliyor. AK Parti kurmayları, "Pandemi sonrasında tedarik zinciri kırıldı. Uzakdoğu cazibesini kaybetti. Rusya-Ukrayna savaşı da buna eklenince İFM çok avantajlı bir hale geldi. Yatırımcı güvenli bir liman arar.

    Türkiye'nin pandemi ve savaş sonrası pozisyonu ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu" değerlendirmesi yaptı. İFM'nin faaliyete geçmesi ile birlikte çekeceği sermayenin ne kadar olacağı ile ilgili de hesaplamalar yapılıyor. İlk etapta yıllık 15 milyar dolarlık iş hacmi olacağı düşünülüyor.

        Finans merkezi bölgesindeki altyapı ve üst yapı Varlık Fonu tarafından kurulan bir şirket tarafından yürütülecek. Merkezde katılımcıların faaliyetlerine ilişkin işlemler ise "Tek Durak Büro"lar tarafından gerçekleştirilecek. Bu bürolar, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından yönetilecek.

        İstanbul'un yatırımcı için cazip hale gelmesi, dünyadaki diğer rakiplerine göre tercih edilebilmesi için bazı kolaylıklar da sağlanacak. Merkezde faaliyet gösterecek şirketlerin elde ettikleri kazancın yüzde 75'i kurum kazancından indirilecek. Ayrıca KDV ve istihdama ilişkin de bazı indirimler yapılacak
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