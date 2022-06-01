Son dakika: İstanbul Finans Merkezi'yle ilgili yasa teklifi TBMM'de

İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi. AK Parti ve ilgili kurumların uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı yasa teklifi hazırlandı. Teklif TBMM'ye sunuldu.
İFM'nin faaliyete geçmesi ile birlikte yatırımcılardan büyük ilgi göreceği hesap ediliyor. AK Parti kurmayları, "Pandemi sonrasında tedarik zinciri kırıldı. Uzakdoğu cazibesini kaybetti. Rusya-Ukrayna savaşı da buna eklenince İFM çok avantajlı bir hale geldi. Yatırımcı güvenli bir liman arar.
Türkiye'nin pandemi ve savaş sonrası pozisyonu ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koydu" değerlendirmesi yaptı. İFM'nin faaliyete geçmesi ile birlikte çekeceği sermayenin ne kadar olacağı ile ilgili de hesaplamalar yapılıyor. İlk etapta yıllık 15 milyar dolarlık iş hacmi olacağı düşünülüyor.