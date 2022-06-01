MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek partisince hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu sundu.

İnce, beraberindeki heyet ile saat 14.00'te MHP Genel Merkezi'ne geldi.

İNCE PARTİSİNİN HAZIRLADIĞI RAPORU SUNDU

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin, partisi tarafından hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu Bahçeli'ye sunduğu belirtildi.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, İnce ve beraberindeki heyeti araçlarına kadar uğurladı.

İnce, daha önce de bazı siyasi partileri ziyaret ederek raporları hakkında görüş alışverişinde bulunmuştu.