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    • 20.05.2022 16:46
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    Muharrem İnce'den CHP'ye adaylık eleştirisi: "Genel başkandan başkası bilmez! Kazanamasın diye son 50 günde beni açıkladılar"

    2023 seçimleri yaklaşırken CHP'deki adaylık krizi çıkmaza girdi. Yaşanan kriz muhalif isimlerin bile tepkisini çekiyor. CHP'nin aday belirleme yöntemini eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "CHP'nin adayını ne milletvekilleri ne de partilileri bilmez. Ben dahi aday olduğumu bilmiyordum. Kazanamasın diye son 50 günde beni açıkladılar, ben dahi aday olduğunu bilmiyordum" dedi.

    Muharrem İnce’den CHP’ye adaylık eleştirisi

    Giresun programı çerçevesinde önce 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nin açılışına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra bir otelde basın toplantısı düzenledi.



    "CHP'NİN ADAYINI GENEL BAŞKANDAN BAŞKASI BİLMEZ"
    CHP'nin aday belirleme yöntemini eleştiren İnce, "CHP'nin ikinci adamıyken CHP'nin çatı adayını ben televizyondan öğrendim. Adayın kim olduğunu sadece genel başkan biliyordu. Şu anda da CHP'nin milletvekillerinden cumhurbaşkanı adayının kim olacağını bilen var mı? Kesinlikle yok. Kimse de bilmeyecek. CHP'nin milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, partilileri televizyondan öğrenecek adayın kim olduğunu. Ben öyle öğrendim. Ben aday olduğumda da milletvekilleri bilmiyordu. Hatta ben de bilmiyordum. Aday bendim ama ben de bilmiyordum. Son 50 günde belli oldu. Son 50 güne sıkıştırdılar ki alamasın diye." şeklinde konuştu.

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    Haberler Güncel Muharrem İnce'den CHP'ye adaylık eleştirisi: "Genel başkandan başkası bilmez! Kazanamasın diye son 50 günde beni açıkladılar"
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