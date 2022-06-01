Pakistan Dışişleri Bakanı Butto Zerdari'den A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Türkiye her zaman yanımızda

Pakistan'da yeni yönetim sonrası ilişkiler nasıl ilerleyecek? Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali'nin sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

PAKİSTAN VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Pakistan ve Türkiye ilişkilerine baktığımızda bu gerçekten partiler ötesi bir yaklaşım. Kim gelirse gelsin başa gelecekte başka bir Başbakan da gelse bizler Türkiye'ye en büyük ilişkiyi veriyoruz en büyük önemi veriyoruz ilişkilerimizde. Yeni hükümet de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek istiyor.

Zerdari, "İki ülkede de ilişkileri geliştirme kararlığı var. Türkiye her zaman yanımızda." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'nin İslamofobi ile mücadeledesine tam destekliyoruz.

- Dünya genelinde Müslümanlar İslamofobi ile karşı karşıya.

- Pakistan İslamofobi'ye karşı daima mücadele edecek.

- Enflasyon küresel bir sorun haline geldi.

- Afganistan halkı insanlık kriziyle karşı karşıya.

- Barış için dialog ve diplomasi kapısı daima açık kalmalı.

- Bölünmektense birlik olmamız gerekiyor.

- Pakistan Türkiye'nin barış çabalarını destekliyor.

Ayrıntılar geliyor...