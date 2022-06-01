Akkuyu NGS'de bir aşama daha tamam! Dev projede adım adım sona doğru





"EN İYİLERİN EN İYİSİ AKKUYU NGS PROJESİNDE ÇALIŞIYOR"

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Zoteeva, ödül töreninde kaynakçılara hitaben yaptığı konuşmada, "En iyilerin en iyisi Akkuyu NGS projesinde çalışıyor. Kalifiye ve deneyimli uzmanlar, ASBH'nin kurulumunun tüm aşamalarında iyi koordine edilmiş ve verimli bir çalışma sergiledi. Boru hattı montajı, kaynak işlemi, dikiş yerlerinin yüksek ısıya tabi tutulması ve bağlantı yerlerinin kalite kontrolü dahil olmak üzere tüm çalışmalar yüksek düzeyde profesyonellik ile yapılmıştır. Ana hedefimiz olan Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesinin devreye alınması yolunda önemli bir adım attığımızı söyleyebiliriz. Kaynak çalışmalarında emeği geçen herkese üstlendikleri sorumluluk ve gösterdikleri titizlik, en üst düzeyde profesyonellik ve tüm teknolojik işlemlerde iyi planlanmış organizasyon için teşekkür ederim. Akkuyu NGS projesindeki tüm ekibimiz sizinle gurur duyuyor" dedi. ASBH kaynak çalışmalarında, Rus uzmanların Bangladeş'teki Rooppur NGS, Rusya'daki Novovoronej NGS-2, Leningrad NGS-2 ve Belarus'taki Belarus NGS güç ünitelerinin yapımında edindiği zengin deneyimlerden faydalanıldı.