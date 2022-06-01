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    • 01.06.2022 23:22
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    AK Partili kadın meclis üyesine ahlaksız sözler sarf eden CHP'li kafatasçı Tanju Özcan hakkında 'önleyici tedbir' kararı

    CHP'nin skandalları ile gündeme gelen, ırkçı ve yabancı düşmanı belediye başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar’a yönelik ahlak sınırlarını aşan skandal sözler sarf etmişti. Bunun üzerine harekete geçen Çınar'ın Özcan'a karşı talep ettiği koruma kararı mahkeme tarafından kabul edildi. Böylece Kadına Karşı Şiddet Yasası kapsamında Türkiye'de ilk kez bir belediye meclis üyesinin belediye başkanından korunmasına karar verilmiş oldu. Öte yandan verilen kararda CHP'li Özcan'ın ahlaksız eylemleri devam etmesi durumunda hapis cezası alacağını altı çizildi.

    Belediye meclis üyesi belediye başkanından korunacak!

    Irkçı ve ahlaksız söylemleri ile ön plana çıkan Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, belediye meclisindeki oylama sırasında el kaldıran AK Paritli meclis üyesi Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri büyük tepkiyle karşılanmıştı.



    Söz konusu skandalın ardından Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı.


    AK Partili üye Hacer Çınar'a ahlaksız sözler sarf eden CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen karar

    TÜRKİYE'DE İLK: BELEDİYE MECLİS ÜYESİ BELEDİYE BAŞKANINDAN KORUNACAK
    Mahkeme, Çınar'ın 'tedbir' talebini kabul etti ve böylece Kadına Karşı Şiddet Yasası kapsamında Türkiye'de ilk kez bir belediye meclis üyesinin belediye başkanından korunmasına karar verilmiş oldu.


    AK Partili üye Hacer Çınar'a ahlaksız sözler sarf eden CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen karar



        "İFFETE SALDIRI VE KADINA YÖNELİK PSİKOLOJİK ŞİDDET"
        Verilen kararın gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

        "Belediye meclis toplantısında görüşülen konu hakkında yapılan açık oylamada mağdurun el kaldırarak oy kullandığı, aleyhine tedbir talep olunanın mağdurun oy kullanma sırasındaki hakaretini kendisine el sallama olarak yorumlandığı ve ''Bana niye el sallıyorsunuz hanımefendi , Allah Allah... Ama ayıp oluyor böyle el sallamak falan, ben evli barklı adamım öyle şey olmaz canım.'' şeklinde beyanda bulunduğu, mağdurun söyleme karşı rahatsızlığını dile getirir şekilde beyanda bulunduğu, olayla ilgili 31 Mayıs tarihli paylaşımda da olaya dair, 'Görüyorsunuz ben orada sadece iffetimi korumaya çalışıyorum' şeklinde paylaşımda bulunduğu dikkate alındığında ve mağdurun el kaldırarak oy kullanma fiilinin belediye meclis oturumunda gerçekleşmesi, olay esnasında aleyhine tedbir talep olunanın yorumladığı şekilde el sallama gibi bir eylemin gerçekleşmesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, iffetine saldırı gerçekleştiğine, mağdurun kendisine ilgi gösterir mahiyette davranışta bulunduğuna yönelik ithamda bulunmasının mağdur yönünden küçük düşürücü söz ve davranış niteliğinde bulunduğu birlikte değerlendirildiğindemağdur kadına karşı psikolojik şiddet kapsamında kaldığı ve eylemin sosyal medya, iletişim aracıyla gerçekleştiği kanaatiyle Tanju Özcan hakkında önleyici tedbir kararı vermek gerekmiştir." denildi.



        ÖZCAN'IN EYLEMLERİ DEVAM EDERSE HAPİS CEZASI YOLDA
        Bolu 1'inci Aile Mahkemesi tarafından verilen ve Tanju Özcan'ın eylemini ilk devam ettirmesi halinde 10 güne kadar, daha sonra karara yönelik her aykırı hareketinde ise 30 güne kadar hapis cezası verilebileceğinin belirtildiği karar ise şu şekilde:

        "Tanju Özcan'ın hakkında verilen karar, korunan Hacer Çınar'a yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, aleyhine önleyici tedbir istenilen Tanju Özcan'ın korunan Hacer Çınar'ı iletişim araçları ile veya sair suretle rahatsız etmemesine, şiddet veya şiddet uygulama tehlikesinin devam edeceğinin anlaşılacağı hallerde re'sen veya talep üzerine tedbir süresinin veya şeklinin değiştirilebileceğinin, kaldırılabileceğinin veya aynen devamına karar verilebileceğinin ihtar olunmasına, aleyhine önleyici tedbir kararlarına aykırı hareket etmesi halinde üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırı hareketin her tekrarında 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına karar verileceğinin bu kararın tebliğ sureti ile şiddet uygulayana ihtar olunmuş sayılmasına, iş bu tedbirin 30 gün süre ile geçerli sayılmasına karar verilmiştir."
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        Haberler Güncel AK Partili kadın meclis üyesine ahlaksız sözler sarf eden CHP'li kafatasçı Tanju Özcan hakkında 'önleyici tedbir' kararı
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