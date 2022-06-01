AK Partili kadın meclis üyesine ahlaksız sözler sarf eden CHP'li kafatasçı Tanju Özcan hakkında 'önleyici tedbir' kararı

Irkçı ve ahlaksız söylemleri ile ön plana çıkan Cumhuriyet Halk Partili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, belediye meclisindeki oylama sırasında el kaldıran AK Paritli meclis üyesi Hacer Çınar'a "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" sözleri büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Söz konusu skandalın ardından Çınar, avukatı Fikret Çıracı aracılığıyla Bolu 1'inci Aile Mahkemesi'ne, kendisine yönelik Tanju Özcan'a karşı koruma kararı alınması için başvuru yaptı.
AK Partili üye Hacer Çınar'a ahlaksız sözler sarf eden CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen karar
TÜRKİYE'DE İLK: BELEDİYE MECLİS ÜYESİ BELEDİYE BAŞKANINDAN KORUNACAK
Mahkeme, Çınar'ın 'tedbir' talebini kabul etti ve böylece Kadına Karşı Şiddet Yasası kapsamında Türkiye'de ilk kez bir belediye meclis üyesinin belediye başkanından korunmasına karar verilmiş oldu.
AK Partili üye Hacer Çınar'a ahlaksız sözler sarf eden CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında verilen karar