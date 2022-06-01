Türkiye'den Suriye'ye kaç sığınmacı döndü? Bakan Süleyman Soylu son rakamı açıkladı!

Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldırabilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu anlamda kapasitemizin sınırında olduğumuzu birçok kez söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Öte yandan karşımızdaki yangın sönmüş değil. Terör örgütleri hala Batı'dan destek almaya devam ediyor. Avrupa'nın cicili bicili ülkelerinde, terör örgütlerinin yürüyüşlerinin, kamplarının ve onlara yapılan maddi ve manevi desteklerin aynen sürdüğünü biliyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Hala komşumuz olan iki ülkede devlet otoritesinin tesis edilmediğini biliyoruz. Ülkelerinin kuzeyini fiilen terör örgütlerine teslim ettiklerini de biliyoruz. Burada özellikle ABD'nin bu meseleye ev sahipliği yapmaya devam ettiğini, bir taraftan terörle mücadele ediyormuş gibi gözükürken diğer taraftan terör örgütlerine binlerce tırlık, aynı zamanda lojistik, terör örgütlerine eğitim, insan kaynaklarını terörü devam ettirsinler diye daha eğitilmiş bir noktaya getirmeye çalıştıklarını, daha da önemlisi PKK terör örgütünün aynısı olan, Suriye kolu olan PYD terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışan bütün uluslararası sistemi yönettiklerini de biliyoruz."

"BU İŞ SINIRI AÇMA, KAPAMA MESELESİ DEĞİL"

Soylu, bu tabloya bakıldığında İdlib konusunda çok karmaşık bir stratejiye gerek olmadığını anlatarak şöyle konuştu:

"İşin matematiği basit. Çevremizde, sınırlarımızın yanı başında göçe hazır, 2 milyonu İran sınırında Afgan var, 6 milyonu Suriye sınırında olan Suriyeli kardeşimiz toplam 8 milyon insan var. Eğer biz sınırlarımızı duvarlar ve sınır entegre sistemimizle korumazsak, sınırlarımızın ötesinde insani yardımlarımızı, orada insani yaşamın çok daha iyi olmasını ve normalleşmeyi tesis etmezsek, o bölgede güvenli bir alan oluşturmazsak bu insanlar doğal olarak bize gelecekler. Çünkü yolun üzerinde biz varız. Bu iş sınırı açma, kapama meselesi değildir. Dolayısıyla bu projeyle hem bir göç yönetimi ve strateji ortaya koyuyoruz hem kendi güvenliğimizi sağlıyoruz hem de yanı başımızdaki insanlık dramına hem güvenli bölgeyle hem o insanların yaşayabileceği bir alanla hem de bütün dünya sırtını dönerken o bölgeleri normalleştirmeye çalışarak insani bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Her şey bir yana, sınırımızın dibinde karnı aç çocukların soğuktan donarak hayatını kaybetmesi bizi rahatsız eder."