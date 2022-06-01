Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması"nda konuştu:

Tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle en büyük küresel sağlık tehdidi...

Dünyada her yıl 7 milyon, ülkemizde 100 bin insan tütün kullanımına bağlı hastalıklardan ölüyor. Maalesef bu salgınla mücadelede henüz arzu ettiğimiz yerde değiliz.

Hükümetimizin sağlık ve gençlik politikalarını insan vücuduna zararlı ürünlerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük.

Nargile, puro, elektronik sigara gibi ürünlere yönelenlerin olduğunu biliyoruz. Mücadelemizi bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde sürdürüyoruz.

Biz, milletimizi, insanımızı çok seviyoruz. Onun için de gerçekten sigara içiyorsa diyoruz ki 'Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak.' Eğer elinde sigara varsa, paketi almaya yelteniyorum bir Cumhurbaşkanı olarak.