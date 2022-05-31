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    • 31.05.2022 15:36
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    Başkan Erdoğan'dan Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında önemli açıklamalar

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında önemli açıklamalarda bulunuyor. Ünlü oyuncu Berat Efe Parlar, 14 yıl önce Başkan Erdoğan'la yaşadığı buluşmayı anlattı. Duygusal anların yaşandığı anlarda Parlar, "Anneme 'Sigara kullanıyor musunuz?' diye sormuştunuz, o zaman annem 'Maalesef kullanıyorum' demişti. Siz de 'Acilen bırakman lazım' demiştiniz. Annem şu anda kanser hastası, bir hastalıkla mücadele ediyoruz 8 senedir. Doktorun anneme ilk sorusu 'Sigara kullanıyor musun?' oldu." dedi.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına oyuncu Berat Efe Parlar'la diyaloğu damga vurdu.

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    Başkan Erdoğan'ın açıkalamalarından satır başları:

    31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün toplumumuzun her kesiminde bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diliyorum

    Tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri ile ilk sırada yer alamsı sebebiyle en büyük küresel Sağlık tehdididir. Ülkemizin her yıl 100 bin insanın bu hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen bu salgınla mücadelede arzu ettiğimiz yerde değiliz.

    Hükümetimizin sağlıklı gençler politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük.

    Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil. Hepsinin farkındayız.

    2008 yılında Yeşilay'ın 'Sigaranı da Beni de Yakma' kampanyasında kullanılan kamu spotu gösterildi. Daha sonra Erdoğan'a kamu spotunda oynayan çocuk oyuncuyu tanıyıp tanımadığı soruldu.

    Başkan Erdoğan, kamu spotunda oynayan oyuncunun o zamanlar 4 yaşında olan Berat Efe Parlar olduğunu söyledi.

    Daha sonra mikrofonu alan Berat Efe Parlar, sigarayla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

    "Tam 14 sene evvel bu kamu spotunu çektiğimizde Ankara'ya sizin yanınıza gelmiştim. Annemle birlikte gelmiştim o zaman. Siz de anneme "sigara kullanıyor musun?" diye sormuştunuz. Annem de demişti ki "maalesef kullanıyorum" Siz demiştiniz ki "acilen bırakman lazım sigarayı, kesinlikle bırakıyorsun"... Benim annem şu an kanser hastası, bir hastalıkla mücadele ediyoruz 8 senedir. Doktorunun anneme ilk sorusu 'Sigara kullanıyor musun?' oldu. Ve annem bu soruyu sorduğu gün sigarayı bıraktı. Buradan da herkese tavsiyem hiçbir şekilde sigara içmeyin. Sigara içilen ortamdan da kesinlikle kaçın."

    ELİNDE SİGARA VARSA PAKETİ ALMAYA YELTENİYORUM CUMHURBAŞKANI OLARAK

    Başkan Erdoğan da Berat Efe Parlar'ın söylediklerine şu yanıtı verdi:

    "Sigaranın kapalı mekandaki zararı açık mekandakine göre çok çok daha zararlı. Doktorun ilk sorusu 'Sigara içiyor musun?' Bunu kime soruyor, kanserli hastaya soruyor. Sigara içiyorsa 'Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak' diyorum. Elinde sigara varsa paketi almaya yelteniyorum Cumhurbaşkanı olarak. Yapmam gereken ne? Ona zarar verecek bir şeyi ondan almak. Burada ufak bir sigara müzesi de kurduk. "

    Suat Arı (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni): Köyde 120 öğrencinin tamamını aktif lisanslı sporcu yaptım. Çıkarmış olduğunuz yasa ve tütünsüz bir ülke için yaptıklarınızdan minnettar olduğumu söylemek istiyorum.

    Ömer Faruk Saydam (Paletli yüzme sporcusu): Astım hastalığını yenmek için yüzmeye başladım ve hastalığı yendim. Sigara dumanına maruz kaldığımda çok fazla nefes darlığı çekiyordum. Ben buradan çocukların dumansız bir ortama büyümesi gerektiğini söylemek istiyorum.

        Başkan Erdoğan: Ben de buraya basket maçından geliyorum. Bayağı skor yaptım, 36 sayı yaptım. 50'nin 36'sı bizde. Biz kazandık, farklı...

        Başkan Erdoğan: Yaklaşıp da oradaki bilgiyi filan da alınca hakikaten bu eserinizle uzun yıllar anılacaksınız. Muhteşem bir eser meydana getirdiniz, sizi de farklı anacağız.

        Projenin mimarı: Topluma bu kanalda farkındalık yaratabilmek, sigaranın topluma, doğaya zararlarını böye bir sanatla duyurabilmek benim için bir sanatçı olarak çok önemliydi.

        Başkan Erdoğan: Sigaranın zemininde ne var?

        Projenin mimarı: İki farklı çalışma oldu. Solda gördüğünüz çalışma fiber malzemeden yapıldı, ağaç kütüğü formunu ben verdim. Sağda gördüğünüz de ağaç kütüklerinden, kesilmedi hiçbir şekilde, kurumuş ağaçlarımız oluyor, kesilmeden yapılmış, onlar toplandı. Yüzey, 25-30 bin civarında toplanan izmaritlerle oluşuyor. Bunlar ağacın kendi dokusunu kullanarak yüzeyde yerleştirmeyi yaptık. Amaç aslında tütün endüstrisi doğada katliam yapıyor. Sigaralarımızı atmayalım, doğayı kirletmeyelim, bu endüsti yüzünden kesilen ağaçların önüne geçelim. Kuraklığa da sebep oluyor, izmaritte yer alan kimyasallar toprağın kurumasına da sebebiyet veriyor.

        Şahika Encümen: Ağaçlarımızın yanısıra aynı şeyi suda gözlemliyorum. Dalışlarda izmaritlerle karşılaşıyorum. İzmarit doğada 10 yıl kalabiliyor. İzmaritleri balıklar da yiyor. Hem astım hastası hem milli sporcu olarak sigaranın soluduğumuz havaya ne kadar etki ettiğini biliyorum. Gezegeni zehirlemesinden dolayı da çok büyük üzüntü duyuyorum.

        Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler de gençlik buluşmasında


        Başkan Erdoğan: Astım hastası olarak özellikle solunum adeta alınamayan bir zemine doğru inişi, çok çok ilginç. Bunu nasıl başarıyorsun?

        Şahika Encümen: Dezavantajı avantaja dönüştürdü, bu da spor sayesinde oldu. Spor yaşama döndürdü.

        Miray Ulaş: Paramilli yelkenciyim. Yelkende dünya üçüncüsüyüm. Hayatımız suya bağlı. Doğal su kaynaklarımız kirleniyor. 4.5 milyon izmarit yeryüzüne atılıyor, çoğu denizlerimize geliyor. Filtreler dünyada en yaygın 10 plastik atık içerisinde yer almaktadır. Boğaz'da da çok fazla izmarit atıklarına denk geldim. Pasif içiciliğe maruz kaldığım dönemde rahatsızlandım ve antrenmalara katılamadım.

        Begüm Esra Ertan (Moleküler Biyoloji ve genetik uzmanı): Projelerimle ilk olarak 2017'de ödül aldıktan sonnra yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda ödül ve hibe almaya hak kazandım. Tütün atıkları içinde yer alanlar doğada çözünmeden çok uzun süre kalabiliyor. Doğaya ve ekonomimize de çok büyük zararlar veriyor.

        Başkan Erdoğan: Elektronik sigara falan söylüyorlar, bunların hepsi aldatmaca. Hepsi nasıl para kazanırız, bunun yolları. Elektronik sigara denilen öbüründen farklı değil. Hem keseye hem vücuda zarar veriyor. Fırsat vermeyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Son zamanlarda nargile olayı ortada. Nargile sigaradan daha az zararlı değil, çok daha fazla zararı var. Zarardan da milletimizi kurtarmak içi buna yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz.

        Gökhan Dinç (Proje uzmanı): Dumansız hava sahası, e-sigara hattı gibi çok sayıda iyi uygulamamız var. Hepsini daha anlamlı kılan bu süreçte gösterdiğiniz duruş.

        Başkan Erdoğan: Siz gerekli olan talimatı ilgili mercilere vermiş durumdasınız.

        Başkan Erdoğan'dan Toprak Razgatlıoğlu'na: Maşallah bizleri hem heyecanlandırıyor, hem ürkütüyor, acaba ne olur diye.

        Furkan Kasap: Türün endüstrisinin çizgi filmlerde dahi gençleri etkilemek için fırsatı kaçırmadığını biliyoruz. Çalışmalarda sigaraya özendirme oluyor.

        Başkan Erdoğan: Elon Musk'la ilk görüşmemde diyeceğim ki bu sigara tüketimine karşı da harca. Buna da harcarlarsa bu işi çok daha çabuk başarırız. Dijitalle propaganda işimizi zor sokuyor.

        Ayşe Çağırır: 14 yaşında bu spora başladım. Bağcılar'da yaşıyorum. Oturduğum konum, şartlar kötüydü. Ortaokul çağındaki çocukların elinde sigaralar var. Öğretmen olarak da üzülüyorum. Okul yönetimlerinin buna daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Bu çocukları ülkemize kazandırmamız gerekiyor. Çevrem çok kötü. Antrenörüm elinden gelidği kadar o çocukları kazanmaya çalışıyor. Ellerinden tuttuk.



            Başkan Erdoğan: Son şampiyonada 5 altın almıştık değil mi?

            Emirhan Kurtuluş: Yapay zeka projemle Nobel ödül törenlerine davet ettim. En büyük arzum eğitimimden sonra dönerek vatanıma hizmet etmek. Sigara ve tütün ürünleri insan içinde hücre bölünmesinde etki sahibi olan gen üzerinde hasarlara yol açıyor. Sigara içen annelerde hasarlı gen çocuklara aktarılabiliyor. Arge merkezleri kurulsun isterim.

            Başkan Erdoğan: Nobel'e giden bu yolda Aziz Sancar hocamızdan sonra bir Türk Nobel'i böyle genç yaşta alırsa sen bizim en büyük iftihar meselemiz olursun. Onur konuğu olarak davet edip bir parmak bal mı çalacaklar. Onların bana göre sorunudur bu. Onların aşması gerekir bu sorunu da.

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