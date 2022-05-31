Başkan Erdoğan'dan Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasına oyuncu Berat Efe Parlar'la diyaloğu damga vurdu.

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Başkan Erdoğan'ın açıkalamalarından satır başları:

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün toplumumuzun her kesiminde bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diliyorum

Tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri ile ilk sırada yer alamsı sebebiyle en büyük küresel Sağlık tehdididir. Ülkemizin her yıl 100 bin insanın bu hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen bu salgınla mücadelede arzu ettiğimiz yerde değiliz.

Hükümetimizin sağlıklı gençler politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük.

Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil. Hepsinin farkındayız.