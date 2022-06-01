Serseri mayınlar için Türkiye devrede! Rusya duyurdu: Putin ve Erdoğan anlaştı

"BU BATIYI ÇATIŞMAYA ÇEKMEK İÇİN DOĞRUDAN BİR PROVOKASYONDUR"

Ukrayna tarafının batılı ülkelerden silah talep ederken gösterdiği tavra tepki gösteren Lavrov, "Kiev rejiminin kategorik olarak ticari anlamda batılı liderlerden talep ettiği şey öncelikle nezaketsizliğin tüm sınırlarını aşıyor. Bu batıyı çatışmaya çekmek için doğrudan bir provokasyondur. Aklı başında batılı politikacılar çatışmanın büyümesi risklerini görüyorlar ve bu tür senaryoları kabul etmiyorlar. Ancak açık bir şekilde belirtmek isterim ki Avrupa Birliği'nin kuzeyindeki ülkelerde hırslarını tatmin etmek için bu çılgınlığın üstüne gitmeyi arzulayan politikacılar var" dedi.