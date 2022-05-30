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2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı! Toplu taşıma araçlarında maskesiz ilk gün

Koronavirüs vaka sayısının üst üste üç gün binin altında seyretmesiyle şehir içi toplu taşımanın yanı sıra otobüs, tren, uçak gibi şehirler arası seyahatlerde de maske zorunluluğu kaldırıldı. Böylece ülke genelinde 629 gün sonra sosyal hayat tamamen maskesiz oldu. Maske zorunluluğu sadece hastanelerde uygulanacak.

30.05.2022 11:51 - Son Güncelleme: 30.05.2022 11:52
2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı! Toplu taşıma araçlarında maskesiz ilk gün

Ülke genelindeki tüm açık ve kapalı alanlarda 8 Eylül 2020'de zorunlu hale gelen maske takma uygulamasının 629 gün sonra toplu taşıma araçlarında da kaldırılmasıyla sosyal hayat tamamen "maskesiz" oldu. Maske zorunluluğu sadece hastanelerde uygulanacak.

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2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı! Toplu taşıma araçlarında maskesiz ilk gün

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'nin ardından virüsün hızla yayılması sonucu sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoranların kapatılması, toplu etkinliklerin durdurulması, uzaktan eğitime geçilmesi gibi birçok karar alındı.

2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı! Toplu taşıma araçlarında maskesiz ilk gün

Hayatı direkt etkileyen kısıtlama kararlarının yanı sıra virüsün yayılımını önleyebilmek için uygulanmaya başlanan maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri, günlük alışkanlıkları tümüyle değiştirdi.

2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı! Toplu taşıma araçlarında maskesiz ilk gün

Mayıs 2020'den itibaren vaka sayılarına göre bazı illerde uygulanmaya başlanan maske takma zorunluluğu, 8 Eylül 2020'de ülke genelinde, konutlar dışındaki tüm açık ve kapalı alanları kapsar hale geldi.

2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı! Toplu taşıma araçlarında maskesiz ilk gün

Bu tarihten sonra günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan maskeler cadde ve sokaklar, park ve bahçeler gibi açık alanlar ile toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ve iş yerleri gibi tüm kapalı mekanlarda takılmaya başladı.

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