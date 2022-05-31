Türkiye’den Schengen vizesi hamlesi! Rapor hazırlandı

ESAS SORUN ÜCRET VE SÜRE

Türkiye'nin AKPM'ye haziran sonunda sunacağı Schengen raporu, başta TOBB ve TİM gibi kuruluşların görüşleri dikkate alınarak hazırlandı. İş insanlarının Avrupa ülkelerine yaptıkları iş seyahatlerinde Schengen vizesinin süresiyle ilgili ciddi sorunlar yaşadıkları aktarıldı. Yeşil pasaport alanların sorunlarının giderilmesine karşın normal pasaport sahiplerinin hem vize ücreti hem de bekleme süreleri konusunda ciddi sıkıntı yaşadığı dile getirildi.

Schengen vizesi ücretleri de gidilen ülkeye göre 60-90 Euro arasında değişiyor. Büyükelçiliklerin vize işlemlerini özel firmalar yürütüyor. Bu firmalar da örneğin Almanya'ya vize ücreti için başvuranlardan 60 Euro harç ücreti, 30 Euro başvuru hizmet ücreti, 40 Euro da (talep edilmesi halinde) danışmanlık ücreti olmak toplam olarak 130 Euro alıyor. Schengen vizesi günlük, haftalık, aylık, yıllık verilebiliyor.