Bir ülke ile daha vize muafiyet kararı! İşte Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler ve Türkiye'nin uyguladığı vize kararları
Son dakika haberi... Türkiye ile Polonya arasında yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Polonya'dan Türkiye'ye gelecek kişiler için vize muafiyeti uygulanacak. Karara göre Polonya kimlik kartına sahip kişilerin Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak. Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor? Türkiye'nin diğer ülkelere uyguladığı vize prosedürleri neler? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...
Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Polonya Cumhuriyeti'nin kimlik kartı hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlanacak.
Söz konusu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.
TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
Pakistan
Online vizeyle 90 gün vizesiz.
Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.
Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.